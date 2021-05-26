https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734309222.html

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:14

2021-05-26T18:14

2021-05-26T18:30

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

распространение коронавируса

владимир путин

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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то - об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности."Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал президент."Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов", - заявил он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин