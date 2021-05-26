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Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
Путин выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T18:14
2021-05-26T18:14
2021-05-26T18:30
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
распространение коронавируса
владимир путин
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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно и нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то - об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности."Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал президент."Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов", - заявил он.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин
СОЧИ, 26 мая - РИА Новости.
Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России
нецелесообразно и нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то - об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности.
"Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал президент.
"Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов", - заявил он.