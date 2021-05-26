Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734290884.html
Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье
Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2021
Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье
РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:55
2021-05-26T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734290423_0:284:3033:1990_1920x0_80_0_0_0772efe8c7570e1d879e1e513cface91.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество круглосуточных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции увеличилось до 30 в Московской области, сообщил телеканал "360".Отмечается, что местным жителям предлагается привиться в любое время и без предварительной записи. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это необходимо для комфорта людей."Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там", - подчеркнула Стригункова.Процедура является бесплатной. Сделать прививку могут все желающие, достигшие совершеннолетия. При этом имеются противопоказания для беременных, кормящих матерей, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.Выбрать удобные пункты вакцинации жителям Подмосковья поможет специальная онлайн-карта. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734290423_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2ae0f1923763985fcbcdd96a94d80512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье

16:55 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоЖенщина во время вакцинации от COVID-19
Женщина во время вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество круглосуточных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции увеличилось до 30 в Московской области, сообщил телеканал "360".
Отмечается, что местным жителям предлагается привиться в любое время и без предварительной записи. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это необходимо для комфорта людей.
"Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там", - подчеркнула Стригункова.
Процедура является бесплатной. Сделать прививку могут все желающие, достигшие совершеннолетия. При этом имеются противопоказания для беременных, кормящих матерей, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.
Выбрать удобные пункты вакцинации жителям Подмосковья поможет специальная онлайн-карта.
Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Лента новостейМолния