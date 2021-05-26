https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734290884.html
Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье
Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2021
Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье
РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:55
2021-05-26T16:55
2021-05-26T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734290423_0:284:3033:1990_1920x0_80_0_0_0772efe8c7570e1d879e1e513cface91.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество круглосуточных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции увеличилось до 30 в Московской области, сообщил телеканал "360".Отмечается, что местным жителям предлагается привиться в любое время и без предварительной записи. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это необходимо для комфорта людей."Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там", - подчеркнула Стригункова.Процедура является бесплатной. Сделать прививку могут все желающие, достигшие совершеннолетия. При этом имеются противопоказания для беременных, кормящих матерей, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.Выбрать удобные пункты вакцинации жителям Подмосковья поможет специальная онлайн-карта. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734290423_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2ae0f1923763985fcbcdd96a94d80512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Количество круглосуточных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции увеличилось до 30 в Московской области, сообщил телеканал "360"
.
Отмечается, что местным жителям предлагается привиться в любое время и без предварительной записи. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это необходимо для комфорта людей.
"Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там", - подчеркнула Стригункова.
Процедура является бесплатной. Сделать прививку могут все желающие, достигшие совершеннолетия. При этом имеются противопоказания для беременных, кормящих матерей, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.
Выбрать удобные пункты вакцинации жителям Подмосковья поможет специальная онлайн-карта.
Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.