https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1734290884.html

Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье

Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2021

Количество круглосуточных пунктов вакцинации выросло до 30 в Подмосковье

РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:55

2021-05-26T16:55

2021-05-26T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734290423_0:284:3033:1990_1920x0_80_0_0_0772efe8c7570e1d879e1e513cface91.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество круглосуточных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции увеличилось до 30 в Московской области, сообщил телеканал "360".Отмечается, что местным жителям предлагается привиться в любое время и без предварительной записи. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, это необходимо для комфорта людей."Все мы понимаем, что графики работы у людей разные. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там", - подчеркнула Стригункова.Процедура является бесплатной. Сделать прививку могут все желающие, достигшие совершеннолетия. При этом имеются противопоказания для беременных, кормящих матерей, аллергиков и людей с хроническими заболеваниями.Выбрать удобные пункты вакцинации жителям Подмосковья поможет специальная онлайн-карта. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)