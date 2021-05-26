https://ria.ru/20210526/vaktsinatsiya-1733918924.html

Жителям Якутии объяснили, для кого вакцинация от COVID стала обязательной

Жителям Якутии объяснили, для кого вакцинация от COVID стала обязательной - РИА Новости, 26.05.2021

Жителям Якутии объяснили, для кого вакцинация от COVID стала обязательной

Вакцинация против коронавирусной инфекции в Якутии становится обязательной как для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:02

2021-05-26T09:02

2021-05-26T09:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

айсен николаев

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вакцинация против коронавирусной инфекции в Якутии становится обязательной как для отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, так и для всех остальных юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.На момент публикации новости данный релиз Роспотребнадзора был удален с сайта ведомства, однако у РИА Новости сохранилась его копия."В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление... Согласно этому постановлению прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства РФ № 825 от 15.07.1999")", - говорится в сообщении.Республиканское ведомство уточняет, что руководитель организации может отстранить таких работников приказом на весь период эпидемиологического неблагополучия, либо до тех пор, пока такие прививки не будут получены."Для всех прочих юридических и физических лиц, выполняющих работы, не вошедших в указанный перечень, прививки против новой коронавирусной инфекции также становятся обязательными, однако, в случае невыполнения их по причине бездействия работодателя и/или работников влекут за собой административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора", - уточняется в сообщении.В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок (утвержденным постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 г) входит 12 пунктов. В них указаны сельскохозяйственные, строительные работы, лесозаготовка, работы с больными инфекционными заболеваниями, с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний, с кровью и биологическими жидкостями человека, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и другие.Во вторник пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что глава региона Айсен Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей. Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе. Новость вызвала широкое обсуждение в СМИ. Позже релиз об обязательной вакцинации от коронавируса был отредактирован, из него трижды пропало слово "обязательная".Сам же Николаев, согласно видеозаписи, размещенной в его Instagram, во время заседания республиканского оперштаба сообщил, что для ряда организаций и учреждений вакцинация от коронавируса "становится практически обязательной". Позже главный государственный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева разъяснила, что работодатель в Якутии вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а работник, получив на работе приказ явиться в прививочный пункт, может оформить там информированный отказ от вакцинации.Как сообщалось ранее, в Якутии хотят провести к началу июля вакцинацию от коронавируса не менее 70% взрослого населения в большинстве районах республики, следует из постановления главного санитарного врача региона. В документе, с которым ознакомилось РИА Новости, не говорится о том, что вакцинация в республике будет обязательной, а также не прописаны штрафные санкции для работодателей.

https://ria.ru/20210525/vaktsinatsiya-1733734608.html

https://ria.ru/20210525/yakutiya-1733836622.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), айсен николаев, здоровье - общество