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Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге

Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.05.2021

Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге

Фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове в Санкт-Петербурге, посвящен эпохе поэтов-шестидесятников.

2021-05-26T10:54

2021-05-26T10:54

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В этом году высажено более 200 тысяч цветочных луковиц , а общая площадь посадки составила около четырех тысяч квадратных метров. Масштабные цветники оформлены в виде различных фигур. Жители и гости северной столицы смогут увидеть необычные цветочные композиции до конца месяца.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге Фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове в Санкт-Петербурге, посвящен эпохе поэтов-шестидесятников. В этом году высажено более 200 тысяч цветочных луковиц , а общая площадь посадки составила около четырех тысяч квадратных метров. Масштабные цветники оформлены в виде различных фигур. Жители и гости северной столицы смогут увидеть необычные цветочные композиции до 31 мая. 2021-05-26T10:54 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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