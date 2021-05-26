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Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге
Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 26.05.2021
Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге
Фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове в Санкт-Петербурге, посвящен эпохе поэтов-шестидесятников.
2021-05-26T10:54
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В этом году высажено более 200 тысяч цветочных луковиц , а общая площадь посадки составила около четырех тысяч квадратных метров. Масштабные цветники оформлены в виде различных фигур. Жители и гости северной столицы смогут увидеть необычные цветочные композиции до конца месяца.
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353
60
Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге
Фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове в Санкт-Петербурге, посвящен эпохе поэтов-шестидесятников. В этом году высажено более 200 тысяч цветочных луковиц , а общая площадь посадки составила около четырех тысяч квадратных метров. Масштабные цветники оформлены в виде различных фигур. Жители и гости северной столицы смогут увидеть необычные цветочные композиции до 31 мая.
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Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге
Фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове в Санкт-Петербурге, посвящен эпохе поэтов-шестидесятников.
2021-05-26T10:54
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Цветочная лирика: фестиваль тюльпанов в Санкт-Петербурге

10:54 26.05.2021 (обновлено: 11:07 26.05.2021)
 
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Фестиваль тюльпанов, который проходит на Елагином острове в Санкт-Петербурге, посвящен эпохе поэтов-шестидесятников.
В этом году высажено более 200 тысяч цветочных луковиц , а общая площадь посадки составила около четырех тысяч квадратных метров. Масштабные цветники оформлены в виде различных фигур. Жители и гости северной столицы смогут увидеть необычные цветочные композиции до конца месяца.
 
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