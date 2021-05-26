https://ria.ru/20210526/teplo-1733919194.html

ФАС представила проект перехода к эталонным тарифам на тепло

ФАС представила проект перехода к эталонным тарифам на тепло - РИА Новости, 26.05.2021

ФАС представила проект перехода к эталонным тарифам на тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила для оценки экспертного сообщества проект перехода на эталонное тарифообразование в теплоснабжении. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:06

2021-05-26T09:06

2021-05-26T11:41

жкх

владимир путин

россия

виталий королев

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

эталон

экономика

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила для оценки экспертного сообщества проект перехода на эталонное тарифообразование в теплоснабжении.План предусматривает поэтапный переход на формирование ставок методом сравнения аналогов, понятие "эталонные затраты" и новый порядок определения расходов на сбыт тепловой энергии.Так, для компаний определяется некий эталонный уровень расходов, в зависимости от которого и устанавливается конкретная ставка. Это должно стимулировать предприятия к экономии и повышению эффективности работы.ФАС, принимая во внимание важность исполнения поручения президента Владимира Путина по переходу на "эталоны", активно автоматизирует процесс регулирования тарифов. Это, как подчеркнул заместитель руководителя ведомства Виталий Королев, должно должно ускорить внедрение эталонного тарифообразования при регулировании сферы ЖКХ, в том числе и теплоснабжения. Предполагается, что сначала такой порядок коснется только изъявивших желание компаний-"пилотов" по договоренности с региональным органом регулирования.Помимо "эталонного" подхода, ключевой темой заседания рабочей группы экспертного совета по вопросам ЖКХ стали проекты нормативных правовых актов (НПА) о внесении соответствующих изменений в законодательство. Кроме того, обсуждался вопрос разделения цены на стоимость топлива, его транспортировку и хранение, поскольку в тарифах на тепловую энергию большую часть расходов занимают затраты на него. По мнению ФАС, такой подход необходим для оптимизации закупочных процедур в целях закупки топлива по наиболее выгодной цене.В апреле Королев сообщал, что введение эталонных тарифов на передачу электроэнергии ожидается с 2022 года.

https://realty.ria.ru/20210208/schetchiki-1596206768.html

https://ria.ru/20210424/zhkkh-1729775096.html

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жкх, владимир путин, россия, виталий королев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), эталон, экономика