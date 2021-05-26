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СК сообщил подробности столкновения судов в Охотском море
СК сообщил подробности столкновения судов в Охотском море - РИА Новости, 26.05.2021
СК сообщил подробности столкновения судов в Охотском море
Японское судно перед ЧП в Охотском море шло в тумане без сигналов, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:12
2021-05-26T12:01
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
охотское море
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая — РИА Новости. Японское судно перед ЧП в Охотском море шло в тумане без сигналов, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК.В среду около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу столкнулись российское торговое судно "Амур" и рыболовецкая шхуна "Дай-хати Хокко-мару". У японцев трое из пяти членов экипажа погибли.Началась проверка, специалистам предстоит выяснить, нарушались ли правила безопасности движения на море. "Следствием будет дана оценка действиям российских моряков. По результатам проверки будет принято законное решение", — добавляется в релизе.Ранее генеральный консул в Саппоро Сергей Марин заявил, что россияне действовали по инструкции: остановили судно и помогли выбраться из воды всем тонувшим.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, охотское море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК сообщил подробности столкновения судов в Охотском море

10:12 26.05.2021 (обновлено: 12:01 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая — РИА Новости. Японское судно перед ЧП в Охотском море шло в тумане без сигналов, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК.
В среду около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу столкнулись российское торговое судно "Амур" и рыболовецкая шхуна "Дай-хати Хокко-мару". У японцев трое из пяти членов экипажа погибли.
Началась проверка, специалистам предстоит выяснить, нарушались ли правила безопасности движения на море. "Следствием будет дана оценка действиям российских моряков. По результатам проверки будет принято законное решение", — добавляется в релизе.
Ранее генеральный консул в Саппоро Сергей Марин заявил, что россияне действовали по инструкции: остановили судно и помогли выбраться из воды всем тонувшим.
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Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоОхотское мореСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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