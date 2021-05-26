https://ria.ru/20210526/stolknovenie-1733926272.html

СК сообщил подробности столкновения судов в Охотском море

СК сообщил подробности столкновения судов в Охотском море - РИА Новости, 26.05.2021

СК сообщил подробности столкновения судов в Охотском море

Японское судно перед ЧП в Охотском море шло в тумане без сигналов, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:12

2021-05-26T10:12

2021-05-26T12:01

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

охотское море

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая — РИА Новости. Японское судно перед ЧП в Охотском море шло в тумане без сигналов, сообщила пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК.В среду около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу столкнулись российское торговое судно "Амур" и рыболовецкая шхуна "Дай-хати Хокко-мару". У японцев трое из пяти членов экипажа погибли.Началась проверка, специалистам предстоит выяснить, нарушались ли правила безопасности движения на море. "Следствием будет дана оценка действиям российских моряков. По результатам проверки будет принято законное решение", — добавляется в релизе.Ранее генеральный консул в Саппоро Сергей Марин заявил, что россияне действовали по инструкции: остановили судно и помогли выбраться из воды всем тонувшим.

https://ria.ru/20210526/avarii-1733916150.html

охотское море

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2021

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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, охотское море, следственный комитет россии (ск рф), происшествия