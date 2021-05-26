https://ria.ru/20210526/stolknovenie-1733913491.html

Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов

Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов - РИА Новости, 26.05.2021

Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов

Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T06:20

2021-05-26T06:20

2021-05-26T08:58

сергей марин

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

южно-сахалинск

япония

токио

происшествия

в мире

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ТОКИО/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман, сообщил РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.ЧП произошло в среду около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. Россияне помогли выбраться из воды всем пятерым членам экипажа "Дай-хати Хокко-мару", но трое из них уже были без сознания и спасти их не удалось."Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега", — заявил Марин.По его словам, российский капитан действовал по инструкции.Сейчас "Амур" идет в Момбецу самостоятельно, его никто не конвоирует. С российской стороны пострадавших нет.Как сообщил РИА Новости представитель компании "Амурское", которой принадлежит судно, пока рано говорить об ущербе. Он также подтвердил, что, по предварительным данным, никто из россиян не пострадал.

https://ria.ru/20210526/avarii-1733916150.html

россия

южно-сахалинск

япония

токио

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сергей марин, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, южно-сахалинск, япония, токио, происшествия, в мире