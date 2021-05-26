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Липецкая область
https://ria.ru/20210526/sport-1734282908.html
Липецкие футболисты с особенностями развития примут участие в турнире
Липецкие футболисты с особенностями развития примут участие в турнире - РИА Новости, 26.05.2021
Липецкие футболисты с особенностями развития примут участие в турнире
Футболисты с аутизмом и синдромом Дауна из Липецка впервые примут участие во всероссийском турнире специальной Олимпиады по юнифайд-мини-футболу, который... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:46
2021-05-26T16:46
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Футболисты с аутизмом и синдромом Дауна из Липецка впервые примут участие во всероссийском турнире специальной Олимпиады по юнифайд-мини-футболу, который состоится во Владимире, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что от традиционного мини-футбола юнифайд отличается тем, что в соревнованиях участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вместе с их юнифайд – партнерами. В данном случае - воспитанниками спортивной школы, которые помогают особым спортсменам справиться с волнением, сориентироваться на поле, вести мяч. Все они - участники проекта "Инклюзивный футбол", который реализуется на базе спортивной школы №12 в Липецке. По словам ее руководителя Ильи Зиянгирова, такой подход помогает в социализации и адаптации людей с проблемами интеллектуального развития. На победу начинающие спортсмены не рассчитывают, но участие в турнире для них большой стимул в борьбе со своими недугами.Соревнования проходят в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Всего в соревнованиях принимают участие 13 команд из разных городов: Владимира, Костромы, Иваново, Липецка и Москвы. Это более 100 спортсменов и 20 тренеров. Турнир проводится в два этапа. В первом отборочном этапе определяются победители среди федеральных округов. Сильнейшие команды с 7 по 12 октября 2021 года отправятся в Сочи, где смогут побороться за победу во Всероссийском турнире.
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игорь артамонов

Липецкие футболисты с особенностями развития примут участие в турнире

16:46 26.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Соколов / Перейти в фотобанкСтипе Плетикоса посетил "Стадион Нижний Новгород"
Стипе Плетикоса посетил Стадион Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Григорий Соколов
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Футболисты с аутизмом и синдромом Дауна из Липецка впервые примут участие во всероссийском турнире специальной Олимпиады по юнифайд-мини-футболу, который состоится во Владимире, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что от традиционного мини-футбола юнифайд отличается тем, что в соревнованиях участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вместе с их юнифайд – партнерами. В данном случае - воспитанниками спортивной школы, которые помогают особым спортсменам справиться с волнением, сориентироваться на поле, вести мяч. Все они - участники проекта "Инклюзивный футбол", который реализуется на базе спортивной школы №12 в Липецке. По словам ее руководителя Ильи Зиянгирова, такой подход помогает в социализации и адаптации людей с проблемами интеллектуального развития. На победу начинающие спортсмены не рассчитывают, но участие в турнире для них большой стимул в борьбе со своими недугами.
Липецкий полумарафон - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 15:48Липецкая область
В Липецке 30 мая пройдет ежегодный полумарафон
Соревнования проходят в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Всего в соревнованиях принимают участие 13 команд из разных городов: Владимира, Костромы, Иваново, Липецка и Москвы. Это более 100 спортсменов и 20 тренеров. Турнир проводится в два этапа. В первом отборочном этапе определяются победители среди федеральных округов. Сильнейшие команды с 7 по 12 октября 2021 года отправятся в Сочи, где смогут побороться за победу во Всероссийском турнире.
"Мы должны поддерживать людей с ограниченными возможностями здоровья, особенно детей, поэтому работает над тем, чтобы предоставить им как можно больше возможностей для развития, в том числе для занятий спортом", – отметил глава региона.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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