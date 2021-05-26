https://ria.ru/20210526/siriya-1733928136.html

Президент Сирии Башар Асад проголосовал на выборах главы государства

Президент Сирии Башар Асад проголосовал на выборах главы государства - РИА Новости, 26.05.2021

Президент Сирии Башар Асад проголосовал на выборах главы государства

Действующий президент Башар Асад проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:21

2021-05-26T10:21

2021-05-26T12:57

возрождение

башар асад

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733955194_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_47b3285588cbae4716b489d98b71d6e6.jpg

ДАМАСК, 26 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Действующий президент Башар Асад проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.Президентские выборы в Сирии стартовали в 7.00 по местному времени (совпадает с московским). По всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. Сирийский граждане смогут отдать голос за своего кандидата до 19.00 вечера. При необходимости выборы будут продлены на пять часов. Согласно данным МВД, право выбора имеют более 18 миллионов сирийских граждан в стране и за ее пределами, не считая тех, кто находится на территориях, захваченных террористами.Среди кандидатов в президенты Сирии: от внутренней оппозиции ("Демократический оппозиционный фронт") Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии Арабского социалистического Возрождения (БААС) Башар Хафиз Асад.На президентских выборах в 2014 году Асад одержал победу, набрав более 88% голосов. Нынешний сирийский лидер находится у власти с 2000 года.

https://ria.ru/20210526/vybory-1733699858.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Башар Асад проголосовал на выборах президента Сирии Действующий президент Сирии Башар Асад проголосовал на президентских выборах. 2021-05-26T10:21 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

возрождение, башар асад, сирия, в мире