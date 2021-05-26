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В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"
В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:14
2021-05-26T13:14
2021-05-26T13:31
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению: он напомнил, что позиция Москвы заключается в том, что санкции неэффективны в целом.Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле спада санкционной риторики по итогам встречи глав РФ и США, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин сам тему санкций не поднимает."Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений", - отметил Песков.Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире