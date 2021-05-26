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В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"
В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:14
2021-05-26T13:31
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению: он напомнил, что позиция Москвы заключается в том, что санкции неэффективны в целом.Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле спада санкционной риторики по итогам встречи глав РФ и США, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин сам тему санкций не поднимает."Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений", - отметил Песков.Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле оценили слова Байдена о санкциях против "Северного потока — 2"

13:14 26.05.2021 (обновлено: 13:31 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению: он напомнил, что позиция Москвы заключается в том, что санкции неэффективны в целом.
"Вы упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по "Северному потоку". Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, ожидают ли в Кремле спада санкционной риторики по итогам встречи глав РФ и США, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин сам тему санкций не поднимает.
"Вы знаете, что президент Путин сам вопрос санкций не поднимает. Не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений", - отметил Песков.
Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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