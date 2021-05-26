https://ria.ru/20210526/rosgvardiya-1734324307.html

Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии - РИА Новости, 26.05.2021

Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

Басманный суд Москвы арестовал начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева по делу о превышении... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:55

2021-05-26T19:55

2021-05-26T21:00

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева по делу о превышении должностных полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Воробьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Срок ареста установлен до 25 июля.Ему вменяется статья 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).Пресс-секретарь добавила, что также суд арестовал его заместителя Александра Швецова, срок ареста также установлен до 25 июля.Обоим предъявлено обвинение по части 4 статьи 33 и статье 285 УК РФ (Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).Воробьев возглавляет отдел формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО.

https://ria.ru/20210521/rosgvardiya-1733393598.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия