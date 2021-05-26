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Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии
Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии - РИА Новости, 26.05.2021
Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии
Басманный суд Москвы арестовал начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева по делу о превышении... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:55
2021-05-26T21:00
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева по делу о превышении должностных полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Воробьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Срок ареста установлен до 25 июля.Ему вменяется статья 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).Пресс-секретарь добавила, что также суд арестовал его заместителя Александра Швецова, срок ареста также установлен до 25 июля.Обоим предъявлено обвинение по части 4 статьи 33 и статье 285 УК РФ (Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).Воробьев возглавляет отдел формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия

Суд арестовал главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии

19:55 26.05.2021 (обновлено: 21:00 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал начальника одного из отделов Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергея Воробьева по делу о превышении должностных полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Воробьева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Бойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 19:55
В Мурманской области во время тренировочных занятий погибли два сотрудника Росгвардии
Срок ареста установлен до 25 июля.
Ему вменяется статья 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).
Пресс-секретарь добавила, что также суд арестовал его заместителя Александра Швецова, срок ареста также установлен до 25 июля.
Обоим предъявлено обвинение по части 4 статьи 33 и статье 285 УК РФ (Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями).
Воробьев возглавляет отдел формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваПроисшествия
 
 
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