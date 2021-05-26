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Путин подписал закон, запрещающий звуковую рекламу на зданиях
Путин подписал закон, запрещающий звуковую рекламу на зданиях - РИА Новости, 26.05.2021
Путин подписал закон, запрещающий звуковую рекламу на зданиях
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях, соответствующий документ... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:11
2021-05-26T13:11
2021-05-26T13:11
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу с использованием звукового оборудования на зданиях и сооружениях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ вводит запрет на распространение рекламы с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.
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россия, владимир путин, астраханская область, технологии, общество