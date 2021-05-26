https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1733933030.html

Туристы назвали самые немноголюдные направления для летнего отдыха

Туристы назвали самые немноголюдные направления для летнего отдыха - РИА Новости, 26.05.2021

Туристы назвали самые немноголюдные направления для летнего отдыха

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места на территории России, где можно отдохнуть без большого скопления путешественников, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:31

2021-05-26T11:31

2021-05-26T11:31

республика дагестан

байкал

республика алтай

калининградская область

республика крым

пермский край

республика карелия

туризм

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574861833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d69921c6fafa856a05a95c453092944a.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места на территории России, где можно отдохнуть без большого скопления путешественников, сообщает OneTwoTrip. Специалисты компании провели исследование среди 2132 пользователей и выяснили, что ради спокойного отпуска без толп 86 процентов из них готовы променять морское побережье на новое для себя направление. Причем две трети (67 процентов) респондентов сделают выбор в пользу озера или реки.Среди немноголюдных уголков, куда путешественники рекомендуют отправиться на отдых, — Дагестан и небольшие населенные пункты Крыма (Оленевка, Евпатория, Курортное и Золотое вблизи Керчи, где находятся Генеральские пляжи). Их назвали девять процентов туристов.Кроме того, в список вошли природные места Алтая (о них вспомнили восемь процентов отдыхающих) и Карелии (семь процентов).Говоря об отдыхе на черноморском побережье, многие (шесть процентов) респонденты называли соседнюю Абхазию. По три процента туристов считают, что спокойно провести отпуск можно в Калининграде и его окрестностях или в Башкортостане. Также участники называли Байкал, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Пермский край.Заграницу для летнего путешествия рассматривают 65 процентов пользователей. Из доступных на сегодняшний день зарубежных направлений каждый пятый путешественник хотел бы отправиться в Грецию. Черногория привлекает 15 процентов респондентов, Кипр — 13 процентов. Остальные голоса распределились между Хорватией, Египтом, Грузией, Мальдивами, ОАЭ, Мексикой и Кубой.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

https://ria.ru/20210414/belgorod-1728074179.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

байкал

республика алтай

калининградская область

республика крым

пермский край

республика карелия

россия

керчь

кипр

абхазия

черногория

куба

хорватия

мексика

оаэ

мальдивы

египет

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, байкал, республика алтай, калининградская область, республика крым, пермский край, республика карелия, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, туризм, керчь, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), карачаево-черкесская республика (кчр), республика северная осетия - алания, кипр, абхазия, черногория, куба, хорватия, мексика, оаэ, мальдивы, египет, грузия