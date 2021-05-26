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Туризм
https://ria.ru/20210526/puteshestviya-1733933030.html
Туристы назвали самые немноголюдные направления для летнего отдыха
Туристы назвали самые немноголюдные направления для летнего отдыха - РИА Новости, 26.05.2021
Туристы назвали самые немноголюдные направления для летнего отдыха
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места на территории России, где можно отдохнуть без большого скопления путешественников, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:31
2021-05-26T11:31
республика дагестан
байкал
республика алтай
калининградская область
республика крым
пермский край
республика карелия
туризм
куда можно лететь
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места на территории России, где можно отдохнуть без большого скопления путешественников, сообщает OneTwoTrip. Специалисты компании провели исследование среди 2132 пользователей и выяснили, что ради спокойного отпуска без толп 86 процентов из них готовы променять морское побережье на новое для себя направление. Причем две трети (67 процентов) респондентов сделают выбор в пользу озера или реки.Среди немноголюдных уголков, куда путешественники рекомендуют отправиться на отдых, — Дагестан и небольшие населенные пункты Крыма (Оленевка, Евпатория, Курортное и Золотое вблизи Керчи, где находятся Генеральские пляжи). Их назвали девять процентов туристов.Кроме того, в список вошли природные места Алтая (о них вспомнили восемь процентов отдыхающих) и Карелии (семь процентов).Говоря об отдыхе на черноморском побережье, многие (шесть процентов) респонденты называли соседнюю Абхазию. По три процента туристов считают, что спокойно провести отпуск можно в Калининграде и его окрестностях или в Башкортостане. Также участники называли Байкал, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Пермский край.Заграницу для летнего путешествия рассматривают 65 процентов пользователей. Из доступных на сегодняшний день зарубежных направлений каждый пятый путешественник хотел бы отправиться в Грецию. Черногория привлекает 15 процентов респондентов, Кипр — 13 процентов. Остальные голоса распределились между Хорватией, Египтом, Грузией, Мальдивами, ОАЭ, Мексикой и Кубой.
https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html
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байкал
республика алтай
калининградская область
республика крым
пермский край
республика карелия
россия
керчь
кипр
абхазия
черногория
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Туристы назвали самые немноголюдные направления для летнего отдыха

11:31 26.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали места на территории России, где можно отдохнуть без большого скопления путешественников, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2132 пользователей и выяснили, что ради спокойного отпуска без толп 86 процентов из них готовы променять морское побережье на новое для себя направление. Причем две трети (67 процентов) респондентов сделают выбор в пользу озера или реки.
Среди немноголюдных уголков, куда путешественники рекомендуют отправиться на отдых, — Дагестан и небольшие населенные пункты Крыма (Оленевка, Евпатория, Курортное и Золотое вблизи Керчи, где находятся Генеральские пляжи). Их назвали девять процентов туристов.
Кроме того, в список вошли природные места Алтая (о них вспомнили восемь процентов отдыхающих) и Карелии (семь процентов).
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Говоря об отдыхе на черноморском побережье, многие (шесть процентов) респонденты называли соседнюю Абхазию.
По три процента туристов считают, что спокойно провести отпуск можно в Калининграде и его окрестностях или в Башкортостане. Также участники называли Байкал, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Пермский край.
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Заграницу для летнего путешествия рассматривают 65 процентов пользователей. Из доступных на сегодняшний день зарубежных направлений каждый пятый путешественник хотел бы отправиться в Грецию. Черногория привлекает 15 процентов респондентов, Кипр — 13 процентов. Остальные голоса распределились между Хорватией, Египтом, Грузией, Мальдивами, ОАЭ, Мексикой и Кубой.
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