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В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты

В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты - РИА Новости, 26.05.2021

В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты

Спасатели-добровольцы из отряда "СпасРезерв" вытащили птенца голубя из вентиляционной шахты многоквартирного дома на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T21:39

2021-05-26T21:39

2021-05-26T23:52

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Спасатели-добровольцы из отряда "СпасРезерв" вытащили птенца голубя из вентиляционной шахты многоквартирного дома на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.По его словам, птенца принял на выхаживание волонтерский центр реабилитации птиц "Воронье гнездо"."Голуби долго выхаживают своих малышей. Заботливые родители хорошо прячут выводок. Несмотря на обилие голубей в городе, птенцов этой птицы москвичи практически не видят. Маленький голубок нуждается в заботе", — подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210526/nerpa-1734326074.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, общество