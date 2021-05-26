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В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты
В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты - РИА Новости, 26.05.2021
В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты
Спасатели-добровольцы из отряда "СпасРезерв" вытащили птенца голубя из вентиляционной шахты многоквартирного дома на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:39
2021-05-26T23:52
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Спасатели-добровольцы из отряда "СпасРезерв" вытащили птенца голубя из вентиляционной шахты многоквартирного дома на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.По его словам, птенца принял на выхаживание волонтерский центр реабилитации птиц "Воронье гнездо"."Голуби долго выхаживают своих малышей. Заботливые родители хорошо прячут выводок. Несмотря на обилие голубей в городе, птенцов этой птицы москвичи практически не видят. Маленький голубок нуждается в заботе", — подытожил собеседник агентства.
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гочсипб, москва, общество

В Москве спасатели вытащили птенца из вентиляционной шахты

21:39 26.05.2021 (обновлено: 23:52 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГолубятня в Великом Новгороде
Голубятня в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Спасатели-добровольцы из отряда "СпасРезерв" вытащили птенца голубя из вентиляционной шахты многоквартирного дома на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

"Птенец голубя провалился в вентиляционную шахту в доме на Аргуновской улице. С утра жильцов квартиры на 12 этаже беспокоил непонятный шум в ванной. Спасатели-добровольцы "СпасРезерва" демонтировали вентилятор, встроенный в стену, и в вентиляционном отверстии нашли голубка (или голубку)", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, птенца принял на выхаживание волонтерский центр реабилитации птиц "Воронье гнездо".
"Голуби долго выхаживают своих малышей. Заботливые родители хорошо прячут выводок. Несмотря на обилие голубей в городе, птенцов этой птицы москвичи практически не видят. Маленький голубок нуждается в заботе", — подытожил собеседник агентства.
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