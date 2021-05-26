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Лукашенко рассказал о повестке переговоров с Путиным в Сочи

Лукашенко рассказал о повестке переговоров с Путиным в Сочи - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко рассказал о повестке переговоров с Путиным в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих в Сочи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что не хотел бы... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:34

2021-05-26T13:34

2021-05-26T13:47

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих в Сочи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что не хотел бы называть конкретные вопросы, но в основном речь пойдет об экономике.Белорусский лидер отметил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем между Минском и Москвой."По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем", - сказал он.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется.

https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире