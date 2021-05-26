Лукашенко рассказал о повестке переговоров с Путиным в Сочи
13:34 26.05.2021 (обновлено: 13:47 26.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих в Сочи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что не хотел бы называть конкретные вопросы, но в основном речь пойдет об экономике.
"Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
Белорусский лидер отметил, что по остальным направлениям он не видит никаких проблем между Минском и Москвой.
"По военно-политическим и прочим вопросам мы уже давно договорились, и в этом отношении мы действуем", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется.
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