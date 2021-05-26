https://ria.ru/20210526/ozero-1734334964.html
Прокуратура выясняет причины загрязнения озера в центре Калининграда
Прокуратура выясняет причины загрязнения озера в центре Калининграда - РИА Новости, 26.05.2021
Прокуратура выясняет причины загрязнения озера в центре Калининграда
Прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении Нижнего озера в центре Калининграда, где начала погибать рыба, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:49
2021-05-26T21:49
2021-05-26T21:56
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении Нижнего озера в центре Калининграда, где начала погибать рыба, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.В соцсетях в среду стали появляться многочисленные сообщения от местных жителей о том, что рыба в Нижнем озере начала всплывать на поверхность, вода загрязнена, от нее исходит неприятный запах.По данным администрации Калининграда, специалисты мэрии, предприятий "Гидротехник" и "Водоканал" также выезжали на место, однако пока точно не выяснили, что стало причиной загрязнения — незаконная врезка в канализационные сети или авария на сетях.
https://ria.ru/20210320/voda-1602113228.html
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калининград, происшествия