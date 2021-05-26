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Прокуратура выясняет причины загрязнения озера в центре Калининграда
Прокуратура выясняет причины загрязнения озера в центре Калининграда - РИА Новости, 26.05.2021
Прокуратура выясняет причины загрязнения озера в центре Калининграда
Прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении Нижнего озера в центре Калининграда, где начала погибать рыба, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:49
2021-05-26T21:56
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении Нижнего озера в центре Калининграда, где начала погибать рыба, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.В соцсетях в среду стали появляться многочисленные сообщения от местных жителей о том, что рыба в Нижнем озере начала всплывать на поверхность, вода загрязнена, от нее исходит неприятный запах.По данным администрации Калининграда, специалисты мэрии, предприятий "Гидротехник" и "Водоканал" также выезжали на место, однако пока точно не выяснили, что стало причиной загрязнения — незаконная врезка в канализационные сети или авария на сетях.
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калининград, происшествия

Прокуратура выясняет причины загрязнения озера в центре Калининграда

21:49 26.05.2021 (обновлено: 21:56 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПодготовка Калининграда к ЧМ-2018 по футболу
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КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении Нижнего озера в центре Калининграда, где начала погибать рыба, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской областной прокуратуры.
В соцсетях в среду стали появляться многочисленные сообщения от местных жителей о том, что рыба в Нижнем озере начала всплывать на поверхность, вода загрязнена, от нее исходит неприятный запах.

"Сотрудники природоохранной прокуратуры начали проверку, уже выезжали на место, отобрали пробы воды, осмотрели территорию на предмет незаконных сливов. Исследования позволят определить источник возможного загрязнения", - рассказали в ведомстве.

По данным администрации Калининграда, специалисты мэрии, предприятий "Гидротехник" и "Водоканал" также выезжали на место, однако пока точно не выяснили, что стало причиной загрязнения — незаконная врезка в канализационные сети или авария на сетях.
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