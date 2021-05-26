https://ria.ru/20210526/otkaz-1733980827.html

Эксперт прокомментировал отказ Украины от российской электроэнергии

Эксперт прокомментировал отказ Украины от российской электроэнергии - РИА Новости, 26.05.2021

Эксперт прокомментировал отказ Украины от российской электроэнергии

Украина не является значимым рынком для поставок российской электроэнергии, Россия не понесет потери в связи с решением Украины запретить импорт электроэнергии... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T14:07

2021-05-26T14:07

2021-05-26T14:07

россия

украина

экономика

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина не является значимым рынком для поставок российской электроэнергии, Россия не понесет потери в связи с решением Украины запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, прокомментировал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.Ранее в среду Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября.Эксперт добавил, что в планах "Интер РАО" (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) на этот год Украина не упомянута отдельным пунктом. В 2021 году на экспорт в страны Балтии придется 33% поставок, в Финляндию – 27%, Китай – 21%, Казахстан – 8%, Грузию – 6%. "Таким образом, доля Украины составляет менее 5% даже без всяких ограничений" - отметил он.В этом году на экспорт "Интер РАО" планирует поставить 15 миллиардов кВт/ч. В прошлом году поставки принесли 488,7 миллиона долларов. Основываясь на данных компании, эксперт подсчитал, что в этом году речь может идти о сумме порядка 600 миллионов долларов, то есть для России потери от прекращения поставок на Украину не превысят 30 миллионов долларов."На самом деле они будут намного меньше, потому что и доля Украины меньше 5%, и основные поставки уже произведены (они приходятся на начало года). В любом случае это совершенно несущественная сумма", - добавил он.По словам Коптева, Украина не только не ключевой, но и достаточно неудобный партнер. В марте руководитель блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина говорила, что системный оператор Украины периодически ограничивал переток энергии в то время, когда российская сторона готова была ее поставлять.Сама Украина, по мнению эксперта, тоже вряд ли понесет существенные потери в связи с принятым решением. "Сейчас она не нуждается в поставках энергии извне, на улице светло и тепло, спрос на электроэнергию упал и украинская энергосистема вполне способна справляться с нагрузками", - отметил он, указав, что если зимой окажется, что без посторонней помощи справиться со спросом не удастся, ничто не помешает Украине этот запрет отменить.

https://ria.ru/20210519/elektrichestvo-1732887831.html

https://ria.ru/20210427/gaz-1730072432.html

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россия, украина, экономика