https://ria.ru/20210526/niderlandy-1733965827.html

Судьи в Нидерландах начали осмотр места реконструкции Boeing MH17

Судьи в Нидерландах начали осмотр места реконструкции Boeing MH17 - РИА Новости, 26.05.2021

Судьи в Нидерландах начали осмотр места реконструкции Boeing MH17

Судьи окружного суда Гааги, рассматривающие дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, начали осмотр места реконструкции... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:03

2021-05-26T13:03

2021-05-26T14:58

mh17. расследование

нидерланды

в мире

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ГИЛЗЕ-РЕЙЕН (НИДЕРЛАНДЫ), 26 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Судьи окружного суда Гааги, рассматривающие дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, начали осмотр места реконструкции лайнера на базе ВВС Нидерландов "Гилзе-Рейен", передаёт корреспондент РИА Новости.Выездное заседание на военной базе Гилзе-Рейен проходит в среду. Впервые представители суда осматривают реконструкцию корпуса самолёта.Сам корпус, который был собран из найденных на месте крушения частей лайнера, расположен в большом ангаре.В заседании принимают участие прокуроры, адвокаты, защищающие интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, и адвокаты родственников жертв. На осмотре также присутствует ограниченное число журналистов, среди которых и корреспондент РИА Новости.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210521/niderlandy-1733259430.html

https://ria.ru/20210411/mh17-1727773989.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573355138.html

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Судьи и журналисты осматривают место реконструкции Boeing MH17 Судьи окружного суда Гааги, рассматривающие дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, начали осмотр места реконструкции лайнера на базе ВВС Нидерландов "Гилзе-Рейен". 2021-05-26T13:03 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, нидерланды, в мире