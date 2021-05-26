Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/nasilie-1733921367.html
В Томской области мужчина с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС
В Томской области мужчина с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС - РИА Новости, 26.05.2021
В Томской области мужчина с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС
Мужчина с двумя сыновьями ночью в томском Северске избили сотрудника ДПС, который начал составлять протокол о езде без прав, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T09:33
2021-05-26T09:33
северск
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1849887a5fe847bdbb215ddd9f9c4a0e.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Мужчина с двумя сыновьями ночью в томском Северске избили сотрудника ДПС, который начал составлять протокол о езде без прав, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает в среду УМВД по Томской области.По предварительным данным, ночью 23 мая патрулировании нарядом ДПС города Стрежевой был замечен автомобиль с выключенными фарами. Выяснив, что у водителя автомобиля отсутствует водительское удостоверение, сотрудники полиции приступили к оформлению протокола об административном правонарушении.По данным полиции, следователи управления СК РФ по Томской области возбудили в отношении всех троих уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html
северск
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_23c1cf95703c6089f06368047e7490cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северск, томская область, происшествия

В Томской области мужчина с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС

09:33 26.05.2021
 
© Fotolia / O.FarionАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Fotolia / O.Farion
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Мужчина с двумя сыновьями ночью в томском Северске избили сотрудника ДПС, который начал составлять протокол о езде без прав, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает в среду УМВД по Томской области.
По предварительным данным, ночью 23 мая патрулировании нарядом ДПС города Стрежевой был замечен автомобиль с выключенными фарами. Выяснив, что у водителя автомобиля отсутствует водительское удостоверение, сотрудники полиции приступили к оформлению протокола об административном правонарушении.
"Во время составления протокола водитель – мужчина, 1970 года рождения и двое его сыновей, 1993 и 1998 годов рождения, применили насилие к старшему инспектору ДПС, нанеся ему множественные удары руками по голове и телу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, следователи управления СК РФ по Томской области возбудили в отношении всех троих уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 08:21
В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки
 
СеверскТомская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Госдеп ответил МИД России на критику из-за несоблюдения СНВ-3
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
Лента новостейМолния