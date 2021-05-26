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В Томской области мужчина с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС

В Томской области мужчина с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС - РИА Новости, 26.05.2021

В Томской области мужчина с двумя сыновьями избили сотрудника ДПС

Мужчина с двумя сыновьями ночью в томском Северске избили сотрудника ДПС, который начал составлять протокол о езде без прав, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T09:33

2021-05-26T09:33

2021-05-26T09:33

северск

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 26 мая – РИА Новости. Мужчина с двумя сыновьями ночью в томском Северске избили сотрудника ДПС, который начал составлять протокол о езде без прав, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает в среду УМВД по Томской области.По предварительным данным, ночью 23 мая патрулировании нарядом ДПС города Стрежевой был замечен автомобиль с выключенными фарами. Выяснив, что у водителя автомобиля отсутствует водительское удостоверение, сотрудники полиции приступили к оформлению протокола об административном правонарушении.По данным полиции, следователи управления СК РФ по Томской области возбудили в отношении всех троих уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html

северск

томская область

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северск, томская область, происшествия