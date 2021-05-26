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Автомобилистам в Москве рекомендовали отложить поездки в вечерний час пик
Автомобилистам в Москве рекомендовали отложить поездки в вечерний час пик - РИА Новости, 26.05.2021
Автомобилистам в Москве рекомендовали отложить поездки в вечерний час пик
Автомобилистам рекомендуют отложить поездки в вечерний час пик до 20 часов из-за дорожных работ на улицах Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:14
2021-05-26T16:14
ярославское шоссе
москва
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автомобилистам рекомендуют отложить поездки в вечерний час пик до 20 часов из-за дорожных работ на улицах Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Сейчас пробки в городе - 6 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8... На трафик влияют дорожные работы, которые проводятся на проезжей части. Рекомендуем заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях лучше отложить до 20 часов", - говорится в сообщении.В дептрансе рассказали, что на данный момент основные затруднения наблюдаются на 32-м километре МКАД (внутренняя сторона), на проспекте Андропова (в сторону области), на Ярославском шоссе д. 2 (в сторону центра). Также пробки образовались на ТТК (внешняя сторона), на улице Новая Башиловка и на Варшавском шоссе д. 26 (в сторону области).
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ярославское шоссе, москва, общество

Автомобилистам в Москве рекомендовали отложить поездки в вечерний час пик

16:14 26.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Автомобилистам рекомендуют отложить поездки в вечерний час пик до 20 часов из-за дорожных работ на улицах Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Сейчас пробки в городе - 6 баллов. К вечеру прогнозируем до 7-8... На трафик влияют дорожные работы, которые проводятся на проезжей части. Рекомендуем заранее планировать свои поездки. В вечерний час пик по центру будет удобнее передвигаться на городском транспорте. Поездки на личных автомобилях лучше отложить до 20 часов", - говорится в сообщении.
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В дептрансе рассказали, что на данный момент основные затруднения наблюдаются на 32-м километре МКАД (внутренняя сторона), на проспекте Андропова (в сторону области), на Ярославском шоссе д. 2 (в сторону центра). Также пробки образовались на ТТК (внешняя сторона), на улице Новая Башиловка и на Варшавском шоссе д. 26 (в сторону области).
 
Ярославское шоссеМоскваОбщество
 
 
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