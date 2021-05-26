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Рязанская область
Рязанская область
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Любимов отметил важность защиты детей в Рязанской области
Любимов отметил важность защиты детей в Рязанской области - РИА Новости, 26.05.2021
Любимов отметил важность защиты детей в Рязанской области
Защита детей от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации является в Рязанской области общей задачей для органов власти, правоохранительных структур РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:29
2021-05-26T19:29
рязанская область
россия
николай любимов
общество "знание"
владимир путин
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Защита детей от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации является в Рязанской области общей задачей для органов власти, правоохранительных структур и общественности, заявил в среду губернатор Николай Любимов.В преддверии Международного дня защиты детей глава региона принял участие в заседании круглого стола "О деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Рязанской области по организации безопасного досуга детей и профилактике интернет-угроз жизни подрастающего поколения".Губернатор отметил важность того, что в настоящее время в работе по обеспечению безопасности подрастающего поколения и профилактике интернет-угроз активное участие принимают социально ориентированные некоммерческие организации. Они ведут разъяснительную работу, организуют досуг детей, проводят мероприятия, которые формируют у школьников правильные жизненные ориентиры."Все мы знаем, что сегодня киберпреступность ведет обширную работу в подростковой среде, поскольку именно в этом возрасте дети сильно подвержены чужому влиянию. Наша общая задача – органов власти, правоохранительных и надзорных структур, общественности – максимально защитить их от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации. За время работы СО НКО в регионе уже реализован ряд эффективных и успешных практик, в том числе по внедрению инновационных обучающих материалов по интернет-безопасности. Сейчас они успешно применяются не только в Рязанской области, но и в других регионах страны", – сказал Любимов.Отдельно глава региона отметил работу социально ориентированных некоммерческих организаций по организации отдыха и творческих занятий с детьми, проведению патриотических мероприятий. Ежегодно в регионе реализуется более 100 социальных проектов, посвященных этой тематике. Среди них программы для детей-инвалидов, для детей из многодетных семей."Очень важно, что большое внимание уделяется сохранению исторической памяти и нравственному воспитанию детей и молодежи", – сказал Любимов.Губернатор напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал перезапустить в онлайн работу общество "Знание", тем самым трансформировав в высокотехнологичную просветительскую платформу."Это позволит не только серьезно изменить подход к организации образовательно-просветительской работы в регионах, но и даст качественные ответы на запросы общества, в том числе касающиеся грамотного и безопасного использования сети Интернет", – отметил глава региона.
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россия, николай любимов, общество "знание", владимир путин, рязанская область, общество

Любимов отметил важность защиты детей в Рязанской области

19:29 26.05.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Защита детей от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации является в Рязанской области общей задачей для органов власти, правоохранительных структур и общественности, заявил в среду губернатор Николай Любимов.
В преддверии Международного дня защиты детей глава региона принял участие в заседании круглого стола "О деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Рязанской области по организации безопасного досуга детей и профилактике интернет-угроз жизни подрастающего поколения".
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Губернатор отметил важность того, что в настоящее время в работе по обеспечению безопасности подрастающего поколения и профилактике интернет-угроз активное участие принимают социально ориентированные некоммерческие организации. Они ведут разъяснительную работу, организуют досуг детей, проводят мероприятия, которые формируют у школьников правильные жизненные ориентиры.
"Все мы знаем, что сегодня киберпреступность ведет обширную работу в подростковой среде, поскольку именно в этом возрасте дети сильно подвержены чужому влиянию. Наша общая задача – органов власти, правоохранительных и надзорных структур, общественности – максимально защитить их от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации. За время работы СО НКО в регионе уже реализован ряд эффективных и успешных практик, в том числе по внедрению инновационных обучающих материалов по интернет-безопасности. Сейчас они успешно применяются не только в Рязанской области, но и в других регионах страны", – сказал Любимов.
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Отдельно глава региона отметил работу социально ориентированных некоммерческих организаций по организации отдыха и творческих занятий с детьми, проведению патриотических мероприятий. Ежегодно в регионе реализуется более 100 социальных проектов, посвященных этой тематике. Среди них программы для детей-инвалидов, для детей из многодетных семей.
"Очень важно, что большое внимание уделяется сохранению исторической памяти и нравственному воспитанию детей и молодежи", – сказал Любимов.
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Губернатор напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал перезапустить в онлайн работу общество "Знание", тем самым трансформировав в высокотехнологичную просветительскую платформу.
"Это позволит не только серьезно изменить подход к организации образовательно-просветительской работы в регионах, но и даст качественные ответы на запросы общества, в том числе касающиеся грамотного и безопасного использования сети Интернет", – отметил глава региона.
 
Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовОбщество "Знание"Владимир ПутинРязанская областьОбщество
 
 
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