https://ria.ru/20210526/lyubimov-1734320931.html

Любимов отметил важность защиты детей в Рязанской области

Любимов отметил важность защиты детей в Рязанской области - РИА Новости, 26.05.2021

Любимов отметил важность защиты детей в Рязанской области

Защита детей от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации является в Рязанской области общей задачей для органов власти, правоохранительных структур РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:29

2021-05-26T19:29

2021-05-26T19:29

рязанская область

россия

николай любимов

общество "знание"

владимир путин

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Защита детей от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации является в Рязанской области общей задачей для органов власти, правоохранительных структур и общественности, заявил в среду губернатор Николай Любимов.В преддверии Международного дня защиты детей глава региона принял участие в заседании круглого стола "О деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Рязанской области по организации безопасного досуга детей и профилактике интернет-угроз жизни подрастающего поколения".Губернатор отметил важность того, что в настоящее время в работе по обеспечению безопасности подрастающего поколения и профилактике интернет-угроз активное участие принимают социально ориентированные некоммерческие организации. Они ведут разъяснительную работу, организуют досуг детей, проводят мероприятия, которые формируют у школьников правильные жизненные ориентиры."Все мы знаем, что сегодня киберпреступность ведет обширную работу в подростковой среде, поскольку именно в этом возрасте дети сильно подвержены чужому влиянию. Наша общая задача – органов власти, правоохранительных и надзорных структур, общественности – максимально защитить их от рисков и попыток вовлечь в опасные для жизни ситуации. За время работы СО НКО в регионе уже реализован ряд эффективных и успешных практик, в том числе по внедрению инновационных обучающих материалов по интернет-безопасности. Сейчас они успешно применяются не только в Рязанской области, но и в других регионах страны", – сказал Любимов.Отдельно глава региона отметил работу социально ориентированных некоммерческих организаций по организации отдыха и творческих занятий с детьми, проведению патриотических мероприятий. Ежегодно в регионе реализуется более 100 социальных проектов, посвященных этой тематике. Среди них программы для детей-инвалидов, для детей из многодетных семей."Очень важно, что большое внимание уделяется сохранению исторической памяти и нравственному воспитанию детей и молодежи", – сказал Любимов.Губернатор напомнил, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал перезапустить в онлайн работу общество "Знание", тем самым трансформировав в высокотехнологичную просветительскую платформу."Это позволит не только серьезно изменить подход к организации образовательно-просветительской работы в регионах, но и даст качественные ответы на запросы общества, в том числе касающиеся грамотного и безопасного использования сети Интернет", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20210520/podderzhka-1733210208.html

https://ria.ru/20210518/tekhnologii-1732850204.html

https://ria.ru/20210514/podderzhka-1732394728.html

россия

рязанская область

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россия, николай любимов, общество "знание", владимир путин, рязанская область, общество