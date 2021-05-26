https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733930731.html
Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов
Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя высылку Минском всех дипломатов Латвии, заявил, что республика поступила так, как поступает суверенное... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:35
2021-05-26T10:35
2021-05-26T10:41
задержание основателя telegram-канала nexta
александр лукашенко
латвия
белоруссия
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:234:2047:1385_1920x0_80_0_0_61c181fb75f6d83a29d8551693b2b833.jpg
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя высылку Минском всех дипломатов Латвии, заявил, что республика поступила так, как поступает суверенное национальное государство.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал данный инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течении 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
латвия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:166:1657:1409_1920x0_80_0_0_34c591a9da83f26b48ecd6cd3af6bfe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире, политика