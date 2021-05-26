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https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733930731.html
Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов
Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов - РИА Новости, 26.05.2021
Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя высылку Минском всех дипломатов Латвии, заявил, что республика поступила так, как поступает суверенное... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:35
2021-05-26T10:41
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александр лукашенко
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в мире
политика
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя высылку Минском всех дипломатов Латвии, заявил, что республика поступила так, как поступает суверенное национальное государство.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал данный инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течении 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же.
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задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире, политика

Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов

10:35 26.05.2021 (обновлено: 10:41 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя высылку Минском всех дипломатов Латвии, заявил, что республика поступила так, как поступает суверенное национальное государство.

"Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство", - приводит слова Лукашенко Telegram-канал Пул Первого. Такое заявление было сделано на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал данный инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течении 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же.
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