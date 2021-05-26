https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733930731.html

Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов

Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов - РИА Новости, 26.05.2021

Лукашенко объяснил высылку всех латвийских дипломатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя высылку Минском всех дипломатов Латвии, заявил, что республика поступила так, как поступает суверенное... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:35

2021-05-26T10:35

2021-05-26T10:41

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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя высылку Минском всех дипломатов Латвии, заявил, что республика поступила так, как поступает суверенное национальное государство.Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал данный инцидент актом государственного вандализма. В МИД Белоруссии был вызван посол Латвии, которому сообщили о том, что все латвийские дипломаты должны покинуть страну в течении 24 часов. Латвийская сторона ответила тем же.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

латвия

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, александр лукашенко, латвия, белоруссия, в мире, политика