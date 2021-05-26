https://ria.ru/20210526/koronavirus-1734309860.html

Студент из США, напавший на полицейских в Москве, заразился коронавирусом

Студент из США, напавший на полицейских в Москве, заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.05.2021

Студент из США, напавший на полицейских в Москве, заразился коронавирусом

Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, заболел коронавирусом, сообщила РИА Новости его девушка. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:18

2021-05-26T18:18

2021-05-26T18:18

тревор рид

коронавирус covid-19

россия

сша

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве, заболел коронавирусом, сообщила РИА Новости его девушка."На протяжении недели у него была температура 37,3-37,5, выше не поднималась, мы просили и посольство тоже просило проверить его на COVID-19. Когда у Тревора пропало обоняние, ему все-таки сделали тест. Результат подтвердил коронавирус", - сказала собеседница агентства.Сегодня было назначено заседание по жалобе американца на приговор, однако рассмотрение пришлось перенести. "Судебное заседание по уголовному делу в отношении Тревора Рида отложено в связи с состоянием здоровья осуждённого. Дата и время судебного заседания будет сообщена позднее", - заявили в Мосгорсуде.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы.Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови — 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210402/amerikanets-1603929882.html

https://ria.ru/20210521/studenty-1733323884.html

https://na.ria.ru/20210512/studenty-1731787543.html

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тревор рид, коронавирус covid-19, россия, сша, происшествия