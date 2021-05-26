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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек с COVID-19
Почти 1 тысяча человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:25
2021-05-26T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 1 тысяча человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2 520 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 049 246.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек с COVID-19

11:25 26.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 1 тысяча человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2 520 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 049 246.
"В Москве выявлено 2 416 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 965 человек", - сообщили в штабе.
 
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