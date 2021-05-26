https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733939217.html

В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек с COVID-19

Почти 1 тысяча человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:25

2021-05-26T11:25

2021-05-26T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 1 тысяча человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2 520 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 049 246.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество