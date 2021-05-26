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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 26.05.2021
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:02
2021-05-26T11:02
2021-05-26T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
чукотский автономный округ
республика алтай
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания - 0,04%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
республика алтай
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коронавирус в россии, чукотский автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, общество