https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733935616.html

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 26.05.2021

Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу

Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:02

2021-05-26T11:02

2021-05-26T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

чукотский автономный округ

республика алтай

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп на Алтае - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Республика Тыва, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания - 0,04%", - говорится в сообщении.

чукотский автономный округ

республика алтай

еврейская автономная область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, чукотский автономный округ, республика алтай, еврейская автономная область, общество