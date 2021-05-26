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В Москве выявили 2416 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2416 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
В Москве выявили 2416 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839) и Подмосковье (744), сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:02
2021-05-26T11:02
2021-05-26T11:02
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
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магаданская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839) и Подмосковье (744), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по 6, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по 2.
россия
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область