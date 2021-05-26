https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733935489.html

В Москве выявили 2416 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2416 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

В Москве выявили 2416 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839) и Подмосковье (744), сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:02

2021-05-26T11:02

2021-05-26T11:02

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839) и Подмосковье (744), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Туве - по 6, Еврейской автономной области и Республике Алтай - по 2.

россия

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область