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В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время - 4 642 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:01

2021-05-26T11:01

2021-05-26T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время - 4 642 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписали 2 520 человек, в Санкт-Петербурге - 1 161, в Подмосковье - 628.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество