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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733935339.html
В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время - 4 642 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:01
2021-05-26T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время - 4 642 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписали 2 520 человек, в Санкт-Петербурге - 1 161, в Подмосковье - 628.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19

11:01 26.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время - 4 642 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 135 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 642 090", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписали 2 520 человек, в Санкт-Петербурге - 1 161, в Подмосковье - 628.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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