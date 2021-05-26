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В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
В России за сутки 9135 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время - 4 642 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:01
2021-05-26T11:01
2021-05-26T11:01
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 135 человек после COVID-19, за все время - 4 642 090, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписали 2 520 человек, в Санкт-Петербурге - 1 161, в Подмосковье - 628.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество