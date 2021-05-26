https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733935228.html

В России за сутки выявили 8373 случая COVID-19

В России за сутки выявили 8373 случая COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021

В России за сутки выявили 8373 случая COVID-19

Число случаев COVID-19 в России выросло на 8373, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:01

2021-05-26T11:01

2021-05-26T11:52

коронавирус covid-19

воз

университет джонса хопкинса

франция

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общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8373, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 7884 заболевших. Темп прироста составил 0,17% — днем ранее этот показатель составил 0,16%. Клинических проявлений не было у 1014 (21,1%) человек. Выписались после лечения 9135 пациентов, умерли — 406.Больше всего заразившихся выявили в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (744), Ростовской (185), Воронежской и Нижегородской областях (по 147). Меньше всего — в Магаданской области и Туве (по шесть), Еврейской автономной области и Республике Алтай (по два). Ни одного нового инфицированного нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.Всего за время пандемии в России выявили 5 026 168 случаев коронавируса, не удалось спасти 119 600 человек, а вылечились — 4 642 090.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 167 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 167,8 миллиона. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.Наиболее подвержены инфекции США, Индия, Бразилия, Франция и Турция . Россия занимает шестое место в списке и по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

франция

италия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, общество, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество