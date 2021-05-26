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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733935228.html
В России за сутки выявили 8373 случая COVID-19
В России за сутки выявили 8373 случая COVID-19 - РИА Новости, 26.05.2021
В России за сутки выявили 8373 случая COVID-19
Число случаев COVID-19 в России выросло на 8373, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:01
2021-05-26T11:52
коронавирус covid-19
воз
университет джонса хопкинса
франция
италия
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8373, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 7884 заболевших. Темп прироста составил 0,17% — днем ранее этот показатель составил 0,16%. Клинических проявлений не было у 1014 (21,1%) человек. Выписались после лечения 9135 пациентов, умерли — 406.Больше всего заразившихся выявили в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (744), Ростовской (185), Воронежской и Нижегородской областях (по 147). Меньше всего — в Магаданской области и Туве (по шесть), Еврейской автономной области и Республике Алтай (по два). Ни одного нового инфицированного нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.Всего за время пандемии в России выявили 5 026 168 случаев коронавируса, не удалось спасти 119 600 человек, а вылечились — 4 642 090.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 167 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 167,8 миллиона. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.Наиболее подвержены инфекции США, Индия, Бразилия, Франция и Турция . Россия занимает шестое место в списке и по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
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коронавирус covid-19, воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, общество, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 8373 случая COVID-19

11:01 26.05.2021 (обновлено: 11:52 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8373, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 7884 заболевших. Темп прироста составил 0,17% — днем ранее этот показатель составил 0,16%. Клинических проявлений не было у 1014 (21,1%) человек. Выписались после лечения 9135 пациентов, умерли — 406.
Больше всего заразившихся выявили в Москве (2416), Санкт-Петербурге (839), Подмосковье (744), Ростовской (185), Воронежской и Нижегородской областях (по 147). Меньше всего — в Магаданской области и Туве (по шесть), Еврейской автономной области и Республике Алтай (по два).
Ни одного нового инфицированного нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.
Вакцинация от COVID-19 в России
9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
Всего за время пандемии в России выявили 5 026 168 случаев коронавируса, не удалось спасти 119 600 человек, а вылечились — 4 642 090.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 167 миллионов заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 167,8 миллиона. Скончались почти 3,5 миллиона пациентов.
Наиболее подвержены инфекции США, Индия, Бразилия, Франция и Турция . Россия занимает шестое место в списке и по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Германию и Испанию.
 
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