https://ria.ru/20210526/konsul-1733927124.html

Моряки не просили помощи после ЧП у берегов Японии, заявил генконсул

Моряки не просили помощи после ЧП у берегов Японии, заявил генконсул - РИА Новости, 26.05.2021

Моряки не просили помощи после ЧП у берегов Японии, заявил генконсул

Никто из членов экипажа российского судна "Амур", столкнувшегося в море с японским, не арестован, за помощью не обращался, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:17

2021-05-26T10:17

2021-05-26T10:17

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

хоккайдо

невельск

корсаков

япония

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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Никто из членов экипажа российского судна "Амур", столкнувшегося в море с японским, не арестован, за помощью не обращался, сообщил РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин."Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шел из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть.Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. Утром в среду "Амур" зашел в порт Момбецу. С российской стороны пострадавших нет.

https://ria.ru/20210526/avarii-1733916150.html

россия

хоккайдо

невельск

корсаков

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, хоккайдо, невельск, корсаков, япония