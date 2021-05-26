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Моряки не просили помощи после ЧП у берегов Японии, заявил генконсул
Моряки не просили помощи после ЧП у берегов Японии, заявил генконсул - РИА Новости, 26.05.2021
Моряки не просили помощи после ЧП у берегов Японии, заявил генконсул
Никто из членов экипажа российского судна "Амур", столкнувшегося в море с японским, не арестован, за помощью не обращался, сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:17
2021-05-26T10:17
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
хоккайдо
невельск
корсаков
япония
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Никто из членов экипажа российского судна "Амур", столкнувшегося в море с японским, не арестован, за помощью не обращался, сообщил РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин."Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шел из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть.Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. Утром в среду "Амур" зашел в порт Момбецу. С российской стороны пострадавших нет.
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россия
хоккайдо
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корсаков
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, хоккайдо, невельск, корсаков, япония

Моряки не просили помощи после ЧП у берегов Японии, заявил генконсул

10:17 26.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЭкспедиционная яхта "Петр Первый" на подходе к архипелагу Кузова в Белом море
Экспедиционная яхта Петр Первый на подходе к архипелагу Кузова в Белом море - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Никто из членов экипажа российского судна "Амур", столкнувшегося в море с японским, не арестован, за помощью не обращался, сообщил РИА Новости генеральный консул в Саппоро Сергей Марин.
"Члены экипажа судна "Амур" были опрошены на месте сотрудниками управления безопасности на море. Никто не арестован, к нам за помощью пока не обращались", - сказал глава генерального консульства в Саппоро.
"Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, шел из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо – ред.) с грузом краба. В 23 километрах от порта Момбецу на Хоккайдо произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). Находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть.
Сообщение о столкновении поступило с "Амура", японское судно перевернулось. Утром в среду "Амур" зашел в порт Момбецу. С российской стороны пострадавших нет.
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 08:13
ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах
 
Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияХоккайдоНевельскКорсаковЯпония
 
 
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