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Туризм
https://ria.ru/20210526/izrail-1733947034.html
В Израиле с 1 июня отменят карантинные ограничения
В Израиле с 1 июня отменят карантинные ограничения - РИА Новости, 26.05.2021
В Израиле с 1 июня отменят карантинные ограничения
В Израиле все основные карантинные ограничения будут сняты, на это решение во многом повлияли успешные результаты кампании по вакцинации населения и низкий... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T11:58
2021-05-26T11:58
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Израиле все основные карантинные ограничения будут сняты, на это решение во многом повлияли успешные результаты кампании по вакцинации населения и низкий уровень заболеваемости, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.С 1 июня для входа в различные заведения больше не потребуется подтверждение о вакцинации ("зеленые паспорта"). А ограничения на пропускную способность в магазинах, ресторанах и других местах будут отменены. Кроме того, снимаются все запреты на собрания, как в помещении, так и на открытом воздухе.Требование о ношении защитной маски в общественных местах остается в силе, по крайней мере, в течение следующих двух недель.Правила, регулирующие международные перевозки, также остаются неизменными."Первые группы вакцинированных путешественников смогут въехать в страну уже в июне, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Тенденция к возврату к нормальной жизни носит устойчивый характер. А это значит, что совсем скоро мы увидим в Израиле и российских туристов".
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коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, израиль

В Израиле с 1 июня отменят карантинные ограничения

11:58 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Израиле все основные карантинные ограничения будут сняты, на это решение во многом повлияли успешные результаты кампании по вакцинации населения и низкий уровень заболеваемости, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
С 1 июня для входа в различные заведения больше не потребуется подтверждение о вакцинации ("зеленые паспорта"). А ограничения на пропускную способность в магазинах, ресторанах и других местах будут отменены. Кроме того, снимаются все запреты на собрания, как в помещении, так и на открытом воздухе.
Требование о ношении защитной маски в общественных местах остается в силе, по крайней мере, в течение следующих двух недель.
Правила, регулирующие международные перевозки, также остаются неизменными.
"Первые группы вакцинированных путешественников смогут въехать в страну уже в июне, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Тенденция к возврату к нормальной жизни носит устойчивый характер. А это значит, что совсем скоро мы увидим в Израиле и российских туристов".
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