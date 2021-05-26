https://ria.ru/20210526/izrail-1733947034.html

В Израиле с 1 июня отменят карантинные ограничения

В Израиле с 1 июня отменят карантинные ограничения - РИА Новости, 26.05.2021

В Израиле с 1 июня отменят карантинные ограничения

В Израиле все основные карантинные ограничения будут сняты, на это решение во многом повлияли успешные результаты кампании по вакцинации населения и низкий... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T11:58

2021-05-26T11:58

2021-05-26T11:58

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Израиле все основные карантинные ограничения будут сняты, на это решение во многом повлияли успешные результаты кампании по вакцинации населения и низкий уровень заболеваемости, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.С 1 июня для входа в различные заведения больше не потребуется подтверждение о вакцинации ("зеленые паспорта"). А ограничения на пропускную способность в магазинах, ресторанах и других местах будут отменены. Кроме того, снимаются все запреты на собрания, как в помещении, так и на открытом воздухе.Требование о ношении защитной маски в общественных местах остается в силе, по крайней мере, в течение следующих двух недель.Правила, регулирующие международные перевозки, также остаются неизменными."Первые группы вакцинированных путешественников смогут въехать в страну уже в июне, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства турима Израиля в РФ и СНГ. — Тенденция к возврату к нормальной жизни носит устойчивый характер. А это значит, что совсем скоро мы увидим в Израиле и российских туристов".

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

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коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, израиль