Онлайн-конференция к 800-летию со дня рождения Александра Невского
28 мая в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам Международной научной конференции "Александр Невский: личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения", которая проходит в Москве 25-27 мая.
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Участники:
- член Президиума Совета Российского исторического общества, вице-президент РАН, академик РАН, директор Института археологии РАН Николай МАКАРОВ;
- член Президиума Совета Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН Юрий ПЕТРОВ;
- член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- руководитель Центра источниковедения истории России Института российской истории РАН, профессор Антон ГОРСКИЙ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Президиума Совета Российского исторического общества, вице-президент РАН, академик РАН, директор Института археологии РАН Николай МАКАРОВ;
- член Президиума Совета Российского исторического общества, директор Института российской истории РАН Юрий ПЕТРОВ;
- член Президиума Совета Российского исторического общества, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- руководитель Центра источниковедения истории России Института российской истории РАН, профессор Антон ГОРСКИЙ.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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