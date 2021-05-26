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Онлайн-конференция к 800-летию со дня рождения Александра Невского

Онлайн-конференция к 800-летию со дня рождения Александра Невского - РИА Новости, 26.05.2021

Онлайн-конференция к 800-летию со дня рождения Александра Невского

28 мая в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам Международной научной конференции "Александр Невский: личность, эпоха, историческая память. К 800-летию со дня рождения", которая проходит в Москве 25-27 мая.

2021-05-26T11:40

2021-05-26T11:40

2021-05-26T11:40

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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