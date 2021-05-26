Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210526/granty-1734187177.html
Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей
Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей - РИА Новости, 26.05.2021
Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей
Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:06
2021-05-26T16:06
оренбургская область
денис паслер
фермеры
оренбургская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40056/51/400565183_0:372:2233:1628_1920x0_80_0_0_7f246f8dccc5ec860312a0250c3122fb.jpg
ОРЕНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Пресс-служба также отмечает, что господдержка в виде грантов пользуется большой популярностью среди сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья - в среднем на один грант претендуют не менее шести соискателей. Эти средства помогли фермерам приобрести современное оборудование, увеличить производство мяса и молока, улучшить качество продукции, наладить переработку сырья и создать новые рабочие места на селе.Ежегодно в Оренбуржье на развитие фермерских хозяйств направляется около 800 миллионов рублей и эта сумма постоянно растет. По его словам, победа в конкурсе не только важный шаг на пути развития хозяйств, но и большая ответственность, поскольку получатели грантов обязаны исполнять каждый пункт намеченной программы и все позиции бизнес-плана. В Оренбуржье с помощью грантов в АПК за прошедшие годы приобретено более 16,5 тысячи голов крупного рогатого скота, более трёхсот тракторов и другой техники для сельского хозяйства. Реконструировано, построено и приобретено 125 зданий ферм, складских или производственных помещений, закуплены семена, удобрения, земельные участки. Благодаря грантовой поддержке создано 1166 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20210426/pasler-1729969631.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40056/51/400565183_0:163:2233:1838_1920x0_80_0_0_0999790b27f5a677af60e9aec2b1273b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, фермеры, оренбургская область, экономика

Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей

16:06 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Победителями конкурса , организованного минисельхозом региона, стали 12 семейных фермерских хозяйств. Фермеры получили гранты на развитие собственных ферм в суммах от 3,8 миллиона до 30 миллионов рублей. Гранты на господдержку фермерам вручил губернатор региона Денис Паслер", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также отмечает, что господдержка в виде грантов пользуется большой популярностью среди сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья - в среднем на один грант претендуют не менее шести соискателей.
"За всё время существования грантовой поддержки на развитие хозяйств и кооперативов было направлено больше двух миллиардов рублей, предоставлены более 760 грантов",- говорится в сообщении.
Эти средства помогли фермерам приобрести современное оборудование, увеличить производство мяса и молока, улучшить качество продукции, наладить переработку сырья и создать новые рабочие места на селе.
Ежегодно в Оренбуржье на развитие фермерских хозяйств направляется около 800 миллионов рублей и эта сумма постоянно растет.
"Фермерство должно оставаться основой всего АПК региона, фундаментом развития сельских территорий. Фермерами собрано более половины зерна урожая прошлого года, в фермерских хозяйствах области содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота. В этому году оренбургские фермеры уже получили гранты на 406 миллионов рублей". – отметил глава региона Денис Паслер.
По его словам, победа в конкурсе не только важный шаг на пути развития хозяйств, но и большая ответственность, поскольку получатели грантов обязаны исполнять каждый пункт намеченной программы и все позиции бизнес-плана.
"Надеюсь, что вы эффективно распорядитесь ресурсами, создадите новые рабочие места, будете платить сотрудникам достойную заработную плату. Всегда ориентируйтесь на лидеров, только тогда вы будете конкурентоспособны", - пожелал победителям губернатор.
В Оренбуржье с помощью грантов в АПК за прошедшие годы приобретено более 16,5 тысячи голов крупного рогатого скота, более трёхсот тракторов и другой техники для сельского хозяйства.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 13:09Оренбургская область
Паслер надеется на подписание программы восстановления реки Урал
Реконструировано, построено и приобретено 125 зданий ферм, складских или производственных помещений, закуплены семена, удобрения, земельные участки. Благодаря грантовой поддержке создано 1166 новых рабочих мест.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерфермерыОренбургская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
Лента новостейМолния