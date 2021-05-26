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Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей

Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей - РИА Новости, 26.05.2021

Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей

Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T16:06

2021-05-26T16:06

2021-05-26T16:06

оренбургская область

денис паслер

фермеры

оренбургская область

экономика

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ОРЕНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Пресс-служба также отмечает, что господдержка в виде грантов пользуется большой популярностью среди сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья - в среднем на один грант претендуют не менее шести соискателей. Эти средства помогли фермерам приобрести современное оборудование, увеличить производство мяса и молока, улучшить качество продукции, наладить переработку сырья и создать новые рабочие места на селе.Ежегодно в Оренбуржье на развитие фермерских хозяйств направляется около 800 миллионов рублей и эта сумма постоянно растет. По его словам, победа в конкурсе не только важный шаг на пути развития хозяйств, но и большая ответственность, поскольку получатели грантов обязаны исполнять каждый пункт намеченной программы и все позиции бизнес-плана. В Оренбуржье с помощью грантов в АПК за прошедшие годы приобретено более 16,5 тысячи голов крупного рогатого скота, более трёхсот тракторов и другой техники для сельского хозяйства. Реконструировано, построено и приобретено 125 зданий ферм, складских или производственных помещений, закуплены семена, удобрения, земельные участки. Благодаря грантовой поддержке создано 1166 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210426/pasler-1729969631.html

оренбургская область

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денис паслер, фермеры, оренбургская область, экономика