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Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей
Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей - РИА Новости, 26.05.2021
Фермеры Оренбуржья получили гранты на сумму 90 миллионов рублей
Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:06
2021-05-26T16:06
2021-05-26T16:06
оренбургская область
денис паслер
фермеры
оренбургская область
экономика
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ОРЕНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Пресс-служба также отмечает, что господдержка в виде грантов пользуется большой популярностью среди сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья - в среднем на один грант претендуют не менее шести соискателей. Эти средства помогли фермерам приобрести современное оборудование, увеличить производство мяса и молока, улучшить качество продукции, наладить переработку сырья и создать новые рабочие места на селе.Ежегодно в Оренбуржье на развитие фермерских хозяйств направляется около 800 миллионов рублей и эта сумма постоянно растет. По его словам, победа в конкурсе не только важный шаг на пути развития хозяйств, но и большая ответственность, поскольку получатели грантов обязаны исполнять каждый пункт намеченной программы и все позиции бизнес-плана. В Оренбуржье с помощью грантов в АПК за прошедшие годы приобретено более 16,5 тысячи голов крупного рогатого скота, более трёхсот тракторов и другой техники для сельского хозяйства. Реконструировано, построено и приобретено 125 зданий ферм, складских или производственных помещений, закуплены семена, удобрения, земельные участки. Благодаря грантовой поддержке создано 1166 новых рабочих мест.
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денис паслер, фермеры, оренбургская область, экономика
ОРЕНБУРГ, 26 мая – РИА Новости.
Гранты в размере 90 миллионов рублей получили 12 фермерских хозяйств Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области
.
"Победителями конкурса , организованного минисельхозом региона, стали 12 семейных фермерских хозяйств. Фермеры получили гранты на развитие собственных ферм в суммах от 3,8 миллиона до 30 миллионов рублей. Гранты на господдержку фермерам вручил губернатор региона Денис Паслер", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также отмечает, что господдержка в виде грантов пользуется большой популярностью среди сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья - в среднем на один грант претендуют не менее шести соискателей.
"За всё время существования грантовой поддержки на развитие хозяйств и кооперативов было направлено больше двух миллиардов рублей, предоставлены более 760 грантов",- говорится в сообщении.
Эти средства помогли фермерам приобрести современное оборудование, увеличить производство мяса и молока, улучшить качество продукции, наладить переработку сырья и создать новые рабочие места на селе.
Ежегодно в Оренбуржье на развитие фермерских хозяйств направляется около 800 миллионов рублей и эта сумма постоянно растет.
"Фермерство должно оставаться основой всего АПК региона, фундаментом развития сельских территорий. Фермерами собрано более половины зерна урожая прошлого года, в фермерских хозяйствах области содержится почти 20% всего поголовья крупного рогатого скота. В этому году оренбургские фермеры уже получили гранты на 406 миллионов рублей". – отметил глава региона Денис Паслер.
По его словам, победа в конкурсе не только важный шаг на пути развития хозяйств, но и большая ответственность, поскольку получатели грантов обязаны исполнять каждый пункт намеченной программы и все позиции бизнес-плана.
"Надеюсь, что вы эффективно распорядитесь ресурсами, создадите новые рабочие места, будете платить сотрудникам достойную заработную плату. Всегда ориентируйтесь на лидеров, только тогда вы будете конкурентоспособны", - пожелал победителям губернатор.
В Оренбуржье с помощью грантов в АПК за прошедшие годы приобретено более 16,5 тысячи голов крупного рогатого скота, более трёхсот тракторов и другой техники для сельского хозяйства.
Реконструировано, построено и приобретено 125 зданий ферм, складских или производственных помещений, закуплены семена, удобрения, земельные участки. Благодаря грантовой поддержке создано 1166 новых рабочих мест.