https://ria.ru/20210526/gazoprovod-1733930829.html

В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.05.2021

В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

Варшава "с болью" восприняла решение США отказаться от санкций против проекта "Северный поток — 2", заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:35

2021-05-26T10:35

2021-05-26T13:30

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

польша

сша

экономика

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ВАРШАВА, 26 мая — РИА Новости. Варшава "с болью" восприняла решение США отказаться от санкций против проекта "Северный поток — 2", заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель в эфире Польского радио.По мнению польских властей, как подчеркнул политик, вопрос сохранения ограничительных мер "был бы уместен"."Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться — так бывало не раз — и в политических вопросах", — добавил Фогель."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. В итоге швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.США 20 мая заявили, что отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничения против российских компаний и судов, связанных с проектом.

https://ria.ru/20210526/nordstream-1733847252.html

https://ria.ru/20210524/nadezhda-1733688791.html

балтийское море

польша

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, польша, сша, экономика