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В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.05.2021
В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
Варшава "с болью" восприняла решение США отказаться от санкций против проекта "Северный поток — 2", заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:35
2021-05-26T13:30
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
польша
сша
экономика
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ВАРШАВА, 26 мая — РИА Новости. Варшава "с болью" восприняла решение США отказаться от санкций против проекта "Северный поток — 2", заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель в эфире Польского радио.По мнению польских властей, как подчеркнул политик, вопрос сохранения ограничительных мер "был бы уместен"."Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться — так бывало не раз — и в политических вопросах", — добавил Фогель."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. В итоге швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.США 20 мая заявили, что отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничения против российских компаний и судов, связанных с проектом.
https://ria.ru/20210526/nordstream-1733847252.html
https://ria.ru/20210524/nadezhda-1733688791.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, польша, сша, экономика

В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

10:35 26.05.2021 (обновлено: 13:30 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 26 мая — РИА Новости. Варшава "с болью" восприняла решение США отказаться от санкций против проекта "Северный поток — 2", заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель в эфире Польского радио.
По мнению польских властей, как подчеркнул политик, вопрос сохранения ограничительных мер "был бы уместен".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
08:00
Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2"
"Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться — так бывало не раз — и в политических вопросах", — добавил Фогель.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. В итоге швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:50
В Польше утратили последнюю надежду на блокировку "Северного потока — 2"
В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
США 20 мая заявили, что отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничения против российских компаний и судов, связанных с проектом.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзПольшаСШАЭкономика
 
 
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