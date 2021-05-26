В Польше прокомментировали отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
10:35 26.05.2021 (обновлено: 13:30 26.05.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАРШАВА, 26 мая — РИА Новости. Варшава "с болью" восприняла решение США отказаться от санкций против проекта "Северный поток — 2", заявил заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель в эфире Польского радио.
По мнению польских властей, как подчеркнул политик, вопрос сохранения ограничительных мер "был бы уместен".
"Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться — так бывало не раз — и в политических вопросах", — добавил Фогель.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. В итоге швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.
США 20 мая заявили, что отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничения против российских компаний и судов, связанных с проектом.