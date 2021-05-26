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Туризм
https://ria.ru/20210526/filippiny-1733961094.html
На Филиппинах рассказали, когда планируют открыть границы для туристов
На Филиппинах рассказали, когда планируют открыть границы для туристов - РИА Новости, 26.05.2021
На Филиппинах рассказали, когда планируют открыть границы для туристов
Власти Филиппин готовятся перезапустить международный туризм и определяют категории гостей, которые смогут приехать в первую очередь, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:25
2021-05-26T13:25
куда можно лететь
туризм
коронавирус covid-19
туризм
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новости - туризм
таиланд
филиппины
вакцинация
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Филиппин готовятся перезапустить международный туризм и определяют категории гостей, которые смогут приехать в первую очередь, сообщает АТОР.Департамент туризма (DOT) предлагает возобновить международные путешествия в конце 2021 года в формате "зеленого коридора" для привитых от коронавируса иностранцев, пишут местные СМИ.Сейчас прибывающие в страну гости на десять дней отправляются в отель-обсерватор. На шестой день пребывания нужно сдать анализ на коронавирус. Даже если его результат будет отрицательным, изоляция продолжится, причем после гостиницы путешественнику предстоит еще четыре дня провести на домашнем карантине.По предварительной информации, чиновники планируют освободить туристов от двухнедельного карантина по прибытии, обязав сдать лишь один ПЦР-тест на COVID-19, перед прилетом в страну. В крайнем случае за основу может быть взята модель Таиланда, где вакцинированных иностранцев ждет семь дней карантина.Как подчеркнул секретарь по туризму Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят, "зеленый коридор" позволит постепенно возродить туротрасль в безопасных условиях.DOT не ограничивает перечень вакцин от COVID-19, и велика вероятность, что "Спутник V" в этом списке будет. Российский препарат уже одобрен филиппинской стороной и закупается для иммунизации населения.
https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, таиланд, филиппины, вакцинация

На Филиппинах рассказали, когда планируют открыть границы для туристов

13:25 26.05.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity / Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity /
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Власти Филиппин готовятся перезапустить международный туризм и определяют категории гостей, которые смогут приехать в первую очередь, сообщает АТОР.
Департамент туризма (DOT) предлагает возобновить международные путешествия в конце 2021 года в формате "зеленого коридора" для привитых от коронавируса иностранцев, пишут местные СМИ.
Сейчас прибывающие в страну гости на десять дней отправляются в отель-обсерватор. На шестой день пребывания нужно сдать анализ на коронавирус. Даже если его результат будет отрицательным, изоляция продолжится, причем после гостиницы путешественнику предстоит еще четыре дня провести на домашнем карантине.
По предварительной информации, чиновники планируют освободить туристов от двухнедельного карантина по прибытии, обязав сдать лишь один ПЦР-тест на COVID-19, перед прилетом в страну. В крайнем случае за основу может быть взята модель Таиланда, где вакцинированных иностранцев ждет семь дней карантина.
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