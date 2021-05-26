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Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергомощностью
Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергомощностью - РИА Новости, 26.05.2021
Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергомощностью
Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергетической мощностью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:21
2021-05-26T13:21
2021-05-26T13:21
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергетической мощностью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Обеспечили новый вокзал "Восточный" необходимой энергетической мощностью. Для надежного энергоснабжения вокзала московские энергетики построили новую трансформаторную подстанцию и четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 6 километров", - говорится в сообщении.В комплексе отметили, что в столице впервые за последние 100 лет появится новый вокзал для поездов как ближнего, так и дальнего следования.В 2020 году "Россети Московский регион" подключили к сетям транспортно-пересадочный узел "Черкизово", объединяющий станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК "Локомотив" и остановки наземного городского транспорта. На базе этого ТПУ планируется открыть железнодорожный мини-вокзал "Восточный".
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городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), telegram (приложение), россети московский регион, москва