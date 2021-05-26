https://ria.ru/20210526/energomoschnost-1733970235.html

Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергомощностью

Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергомощностью - РИА Новости, 26.05.2021

Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергомощностью

Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергетической мощностью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:21

2021-05-26T13:21

2021-05-26T13:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

московское центральное кольцо (мцк)

telegram (приложение)

россети московский регион

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733789651_0:0:3396:1911_1920x0_80_0_0_a487f3504c28f239aca5bde54f2456c8.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новый вокзал "Восточный" в Москве обеспечили необходимой энергетической мощностью, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Обеспечили новый вокзал "Восточный" необходимой энергетической мощностью. Для надежного энергоснабжения вокзала московские энергетики построили новую трансформаторную подстанцию и четыре кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 6 километров", - говорится в сообщении.В комплексе отметили, что в столице впервые за последние 100 лет появится новый вокзал для поездов как ближнего, так и дальнего следования.В 2020 году "Россети Московский регион" подключили к сетям транспортно-пересадочный узел "Черкизово", объединяющий станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК "Локомотив" и остановки наземного городского транспорта. На базе этого ТПУ планируется открыть железнодорожный мини-вокзал "Восточный".

https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729931769.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), telegram (приложение), россети московский регион, москва