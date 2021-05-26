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В Уфе бродячие собаки напали на детей
В Уфе бродячие собаки напали на детей - РИА Новости, 26.05.2021
В Уфе бродячие собаки напали на детей
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на двух детей в Уфе, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:12
2021-05-26T14:12
2021-05-26T14:12
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уфа
происшествия
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УФА, 26 мая – РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на двух детей в Уфе, сообщили в СУСК РФ по региону.По данным ведомства, два случая нападения бродячих собак произошли в Демском районе Уфы."По предварительным данным, 25 мая на улице Ухтомского безнадзорная собака напала на 10-летнюю девочку, причинив ей кусанную рану. Прохожий мужчина, увидев происходящее, отогнал собаку и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В тот же день на этой же улице бродячая собака напала на 7-летнего мальчика, который играл на улице с другими детьми", - говорится в сообщении.Отмечается, что в детской республиканской больнице детям оказана первая медицинская помощь, после чего их отпустили домой.Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о халатности."В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются дети, работники администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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россия, уфа, происшествия
УФА, 26 мая – РИА Новости.
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на двух детей в Уфе
, сообщили в СУСК РФ
по региону.
По данным ведомства, два случая нападения бродячих собак произошли в Демском районе Уфы.
"По предварительным данным, 25 мая на улице Ухтомского безнадзорная собака напала на 10-летнюю девочку, причинив ей кусанную рану. Прохожий мужчина, увидев происходящее, отогнал собаку и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В тот же день на этой же улице бродячая собака напала на 7-летнего мальчика, который играл на улице с другими детьми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в детской республиканской больнице детям оказана первая медицинская помощь, после чего их отпустили домой.
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о халатности.
"В настоящее время следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются дети, работники администрации и специализированной организации по отлову безнадзорных животных. В ходе проверки действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.