https://ria.ru/20210526/chinovnitsa-1734315622.html

В Орле чиновницу обвинили в нарушениях при закупке сухпайков для детей

В Орле чиновницу обвинили в нарушениях при закупке сухпайков для детей - РИА Новости, 26.05.2021

В Орле чиновницу обвинили в нарушениях при закупке сухпайков для детей

Орловской чиновнице предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту закупки во время пандемии сухих пайков для школьников с ущербом для... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T18:56

2021-05-26T18:56

2021-05-26T18:56

россия

орел

происшествия

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БРЯНСК, 26 мая – РИА Новости. Орловской чиновнице предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту закупки во время пандемии сухих пайков для школьников с ущербом для городского бюджета в 3,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.Ранее сообщалось, что администрация Орла в апреле-мае 2020 года организовала закупку сухих пайков в качестве меры социальной поддержки детей во время карантинных ограничений, при этом наборы были закуплены с нарушениями закона. Так, общеобразовательные организации города заключили договоры с единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 миллионов рублей, а также нарушение прав несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)".

https://ria.ru/20210525/chinovnitsy-1733758048.html

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россия, орел, происшествия