В Орле чиновницу обвинили в нарушениях при закупке сухпайков для детей
БРЯНСК, 26 мая – РИА Новости. Орловской чиновнице предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту закупки во время пандемии сухих пайков для школьников с ущербом для городского бюджета в 3,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что администрация Орла в апреле-мае 2020 года организовала закупку сухих пайков в качестве меры социальной поддержки детей во время карантинных ограничений, при этом наборы были закуплены с нарушениями закона. Так, общеобразовательные организации города заключили договоры с единственным поставщиком по завышенной стоимости, что повлекло причинение ущерба бюджету в размере более 3,5 миллионов рублей, а также нарушение прав несовершеннолетних на надлежащее обеспечение питанием. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)".
"В результате принятых прокуратурой области мер координационного характера по данному уголовному делу следователем СЧ СУ УМВД России по Орловской области предъявлено обвинение заместителю начальника управления образования администрации г. Орла, которой вменяется превышение должностных полномочий при организации данной закупки", - говорится в сообщении.