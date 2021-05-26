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Белоруссия обвинила Францию в нарушении международного права
Белоруссия обвинила Францию в нарушении международного права - РИА Новости, 26.05.2021
Белоруссия обвинила Францию в нарушении международного права
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что деактивация Францией плана полета рейса "Белавиа" Минск - Барселона является прямым нарушением норм... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:09
2021-05-26T20:48
задержание основателя telegram-канала nexta
белавиа
франция
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что деактивация Францией плана полета рейса "Белавиа" Минск - Барселона является прямым нарушением норм международного права.Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал несколько кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики, после чего вернулся в аэропорт Минска.Как отметил пресс-секретарь, это "совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок", практически "воздушное пиратство"."Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы, прежде всего, Франции, уже во время полета закрывают пространство… Разумеется, заранее никто не предупреждал", - сказал Глаз.По его словам, поражает "холодное игнорирование" интересов находящихся на борту людей, их безопасности. При этом представитель МИД указал, что большинство пассажиров были гражданами стран ЕС.Он также обратил внимание на нравственный аспект ситуации. "Всем ведь понятно, что авиапредприятие, коммерческий перевозчик, в принципе, ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы", - добавил Глаз.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
https://ria.ru/20210526/belavia-1733994824.html
https://ria.ru/20210526/lukashenko-1733961917.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, франция, белоруссия, в мире

Белоруссия обвинила Францию в нарушении международного права

19:09 26.05.2021 (обновлено: 20:48 26.05.2021)
 
© Фото : ArcturusСамолет компании "Белавиа"
Самолет компании Белавиа - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : Arcturus
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что деактивация Францией плана полета рейса "Белавиа" Минск - Барселона является прямым нарушением норм международного права.
Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал несколько кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики, после чего вернулся в аэропорт Минска.

"Что касается международного права. Это прямое нарушение его норм. Статья 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.). Насколько нам известно, никаких подобных решений Совет не принимал", - говорится в заявлении Глаза на сайте МИД.

Как отметил пресс-секретарь, это "совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок", практически "воздушное пиратство".
Самолет авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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"Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы, прежде всего, Франции, уже во время полета закрывают пространство… Разумеется, заранее никто не предупреждал", - сказал Глаз.
По его словам, поражает "холодное игнорирование" интересов находящихся на борту людей, их безопасности. При этом представитель МИД указал, что большинство пассажиров были гражданами стран ЕС.

"Надо понимать, что Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих соотечественников и, тем более, граждан Беларуси, не сильно заботят. Прискорбно, что именно такие реальные действия стоят за благовидными мантрами ЕС о "приоритете мобильности" в Европе", - сказал пресс-секретарь.

Он также обратил внимание на нравственный аспект ситуации. "Всем ведь понятно, что авиапредприятие, коммерческий перевозчик, в принципе, ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы", - добавил Глаз.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
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