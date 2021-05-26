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В ЕС рекомендовали избегать воздушного пространства Белоруссии
В ЕС рекомендовали избегать воздушного пространства Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021
В ЕС рекомендовали избегать воздушного пространства Белоруссии
Европейское агентство по авиабезопасности EASA до окончания международного расследования по инциденту с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair рекомендовало... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:42
2021-05-26T16:11
задержание основателя telegram-канала nexta
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
эдвард сноуден
эво моралес
вильнюс
сша
в мире
ryanair
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Европейское агентство по авиабезопасности EASA до окончания международного расследования по инциденту с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии, говорится в опубликованном в среду заявлении EASA."Рекомендуется, в ожидании окончания международного расследования инцидента от 23 мая 2021 года, избегать района полетной информации (FIR) Минска, за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в документе.В распространенном EASA бюллетене агентство пояснило, что "действия Белоруссии по рейсу Rayanair дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, а также ставят под сомнение способность обеспечить безопасные авианавигационные услуги".EASA отметило, что связалось с национальными авиационными властями и рекомендовало им донести всю информацию до авиаперевозчиков "для проведения оценки авиакомпаниями собственных рисков".Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, европейское агентство авиационной безопасности (easa), эдвард сноуден, эво моралес, вильнюс, сша, в мире, ryanair, белоруссия

В ЕС рекомендовали избегать воздушного пространства Белоруссии

15:42 26.05.2021 (обновлено: 16:11 26.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Европейское агентство по авиабезопасности EASA до окончания международного расследования по инциденту с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии, говорится в опубликованном в среду заявлении EASA.
"Рекомендуется, в ожидании окончания международного расследования инцидента от 23 мая 2021 года, избегать района полетной информации (FIR) Минска, за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах", - говорится в документе.
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В распространенном EASA бюллетене агентство пояснило, что "действия Белоруссии по рейсу Rayanair дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, а также ставят под сомнение способность обеспечить безопасные авианавигационные услуги".
EASA отметило, что связалось с национальными авиационными властями и рекомендовало им донести всю информацию до авиаперевозчиков "для проведения оценки авиакомпаниями собственных рисков".
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)Эдвард СноуденЭво МоралесВильнюсСШАВ миреRyanairБелоруссия
 
 
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