https://ria.ru/20210526/belorussiya-1733971918.html

Адвокату разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Адвокату разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Сапегой - РИА Новости, 26.05.2021

Адвокату разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил РИА Новости, что получил разрешение на встречу с подзащитной,... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:29

2021-05-26T13:29

2021-05-26T14:48

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

белоруссия

в мире

минск

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил РИА Новости, что получил разрешение на встречу с подзащитной, рассчитывает увидеть ее в среду."Разрешение выдано, ожидаю (встречу – ред.) в порядке очереди", - сказал Филанович.Он отметил, что предпринимает попытку попасть к своей подзащитной в среду.Адвокат не стал называть суть статей, по которым подозревается его клиентка, сославшись на то, что не может разглашать эти сведения. Он добавил, что в соответствии с белорусским законодательством обвинение ей должно быть предъявлено в течение десяти дней с момента задержания.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.

https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html

https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, в мире, минск