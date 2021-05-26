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Адвокату разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Сапегой
Адвокату разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Сапегой - РИА Новости, 26.05.2021
Адвокату разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Сапегой
Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил РИА Новости, что получил разрешение на встречу с подзащитной,... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:29
2021-05-26T14:48
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
ryanair
белоруссия
в мире
минск
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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил РИА Новости, что получил разрешение на встречу с подзащитной, рассчитывает увидеть ее в среду."Разрешение выдано, ожидаю (встречу – ред.) в порядке очереди", - сказал Филанович.Он отметил, что предпринимает попытку попасть к своей подзащитной в среду.Адвокат не стал называть суть статей, по которым подозревается его клиентка, сославшись на то, что не может разглашать эти сведения. Он добавил, что в соответствии с белорусским законодательством обвинение ей должно быть предъявлено в течение десяти дней с момента задержания.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
https://ria.ru/20210526/sapega-1733921835.html
https://ria.ru/20210526/sapega-1733918751.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, белоруссия, в мире, минск

Адвокату разрешили встретиться с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

13:29 26.05.2021 (обновлено: 14:48 26.05.2021)
 
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"София Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги Александр Филанович сообщил РИА Новости, что получил разрешение на встречу с подзащитной, рассчитывает увидеть ее в среду.
"Разрешение выдано, ожидаю (встречу – ред.) в порядке очереди", - сказал Филанович.
Он отметил, что предпринимает попытку попасть к своей подзащитной в среду.
Адвокат не стал называть суть статей, по которым подозревается его клиентка, сославшись на то, что не может разглашать эти сведения. Он добавил, что в соответствии с белорусским законодательством обвинение ей должно быть предъявлено в течение десяти дней с момента задержания.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
09:37
СМИ: россиянке Сапеге, задержанной в Минске, грозит до 12 лет тюрьмы
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
09:02
Мать задержанной в Минске россиянки рассказала подробности случившегося
Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияRyanairБелоруссияВ миреМинск
 
 
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