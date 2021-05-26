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На Кутузовском проспекте в Москве машина вылетела на остановку
На Кутузовском проспекте в Москве машина вылетела на остановку - РИА Новости, 26.05.2021
На Кутузовском проспекте в Москве машина вылетела на остановку
Машина выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве, предварительно, пострадал один пешеход, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:48
2021-05-26T17:48
2021-05-26T18:50
россия
кутузовский проспект
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происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Машина выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве, предварительно, пострадал один пешеход, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Отмечается, что ДТП произошло на Кутузовском проспекте, в районе дома 8."Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, пострадал пешеход, который находился на остановке", - говорится в сообщении.Как сообщает госавтоинспекция Москвы в Twitter, по предварительным данным столкнулись водители автомобиля такси и "Лада". В момент столкновения водитель такси ехал по полосе общественного транспорта. После столкновения автомобиль "Лада" отбросило на остановку общественного транспорта.Уточняется, что у пострадавшего мужчины, по предварительным данным, видимых серьёзных повреждений нет. Решается вопрос о его госпитализации."Другой информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, осуществляются регулировочно-распорядительные действия. По факту ДТП проводится проверка", - добавляется в сообщении.
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Машина влетела в остановку в Москве. Кадры с места аварии
Как пишут СМИ, на остановке в этот момент находилась семья с ребёнком, они успели увернуться. Дептранс сообщает о пострадавшем мужчине, ему потребовалась помощь врачей.
2021-05-26T17:48
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россия, кутузовский проспект, москва, происшествия
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Машина выехала на тротуар на Кутузовском проспекте в Москве, предварительно, пострадал один пешеход, сообщается в Telegram-канале
департамента транспорта столицы.
Отмечается, что ДТП произошло на Кутузовском проспекте, в районе дома 8.
"Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, пострадал пешеход, который находился на остановке", - говорится в сообщении.
Как сообщает госавтоинспекция Москвы в Twitter, по предварительным данным столкнулись водители автомобиля такси и "Лада". В момент столкновения водитель такси ехал по полосе общественного транспорта. После столкновения автомобиль "Лада" отбросило на остановку общественного транспорта.
Уточняется, что у пострадавшего мужчины, по предварительным данным, видимых серьёзных повреждений нет. Решается вопрос о его госпитализации.
"Другой информации о пострадавших на данный момент нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, осуществляются регулировочно-распорядительные действия. По факту ДТП проводится проверка", - добавляется в сообщении.