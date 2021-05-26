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ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах
ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах - РИА Новости, 26.05.2021
ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах
26 мая около 6.00 (00.00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T08:13
2021-05-26T08:13
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
справки
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202126 мая около 6.00 (00.00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту) с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту). Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть.202028 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области произошло затопление рыболовецкого судна "Онега". Траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. На судне сработал спасательный буй. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна.4 января 2021 года поисково-спасательная операция в районе крушения траулера была завершена, тела 17 погибших моряков обнаружены не были.24 декабря произошло возгорание на российском судне "Свеаборг" (Sveaborg), которое находилось на ремонте в порту на Канарских островах. В результате три человека погибли, четверо пострадали, отравившись продуктами горения. 13 декабря в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, произошло возгорание при производстве сварочных работ. На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Прибывшим пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива на танкере "Генерал Ази Асланов", направлявшегося в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Судно шло пустым, взорвались пары нефтепродуктов. Танкер с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым.При осмотре танкера следователи обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. 26 октября поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось. 17 октября в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области маломерное судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На борту находились десять пассажиров и членов экипажа, семеро из них были спасены.8 июля стало известно, что во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова Владивостока затонуло рыболовное судно "Атлант-2". Днем 7 июля капитан мотобота сообщил о поступлении воды в трюм, после чего связь с судном была потеряна. В результате поисково-спасательной операции четыре человека экипажа были спасены.25 июня российский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии. На борту находилось 35 человек. Пострадавших не было.18 июня в восточной части Баренцева моря потерял ход российский траулер Nord tral. На судне заклинило перо руля, но оно могло двигаться. Буксир доставил потерявший ход Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес. Экипаж не пострадал. 24 марта в Охотском море, западнее Камчатки, на борту рыболовецкого судна "Восток 2" произошел пожар, на борту находились 23 человека. Очаг был оперативно потушен, никто не пострадал, открытого пламени не было.27 января на судне "Святитель Иннокентий", которое находилось на ремонте в Архангельске, в помещении сухого трюма произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 66 квадратных метров. 21 января в Охотском море недалеко от Магадана на рыболовецком траулере "Энигма Астралис" произошел пожар. Экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. 27 января стало известно, что контакт с траулером был потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов. 28 января стало известно, что траулер затонул.10 января в Черном море в районе Стамбула танкер под российским флагом столкнулся с рыболовецким катером, который после столкновения затонул. На лодке находились шесть рыбаков, троих удалось спасти.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, справки

ЧП и аварии на российских морских судах в 2020-2021 годах

08:13 26.05.2021
 
© РИА Новости / Морспасслужба / Перейти в фотобанкСпасательные круги с затонувшего рыболовного судна "Онега", обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море
Спасательные круги с затонувшего рыболовного судна Онега, обнаруженные в ходе поисковой операции в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Морспасслужба
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2021

26 мая около 6.00 (00.00 мск) в 23 километрах от порта города Момбецу произошло столкновение японского рыболовецкого судна "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту) с российским судном "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту). Находившиеся на борту японского судна пять человек были спасены экипажем "Амура", но трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть.

2020

28 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области произошло затопление рыболовецкого судна "Онега". Траулер затонул из-за обледенения в условиях шторма. На судне сработал спасательный буй. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна.
4 января 2021 года поисково-спасательная операция в районе крушения траулера была завершена, тела 17 погибших моряков обнаружены не были.
24 декабря произошло возгорание на российском судне "Свеаборг" (Sveaborg), которое находилось на ремонте в порту на Канарских островах. В результате три человека погибли, четверо пострадали, отравившись продуктами горения.
13 декабря в одном из помещений рыболовецкого судна "Вега", пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, произошло возгорание при производстве сварочных работ. На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Прибывшим пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение и локализовать возгорание.
24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива на танкере "Генерал Ази Асланов", направлявшегося в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, еще десятерых подобрало проходящее мимо судно "Сириус". Судно шло пустым, взорвались пары нефтепродуктов. Танкер с поврежденной палубой изначально отбуксировали на якорную стоянку к кубанскому берегу, а затем в керченский порт Крым.
При осмотре танкера следователи обнаружили останки, предположительно, они принадлежат пропавшим членам экипажа. 26 октября поисково-спасательная операция была прекращена, так как надежды найти моряков живыми не осталось.
17 октября в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области маломерное судно под названием "Юбилейный" ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло. На борту находились десять пассажиров и членов экипажа, семеро из них были спасены.
8 июля стало известно, что во время рыболовного промысла в акватории бухты Алексеева острова Попова Владивостока затонуло рыболовное судно "Атлант-2". Днем 7 июля капитан мотобота сообщил о поступлении воды в трюм, после чего связь с судном была потеряна. В результате поисково-спасательной операции четыре человека экипажа были спасены.
25 июня российский траулер "Кокшайск" сел на мель в районе города Тромсе в северной Норвегии. На борту находилось 35 человек. Пострадавших не было.
18 июня в восточной части Баренцева моря потерял ход российский траулер Nord tral. На судне заклинило перо руля, но оно могло двигаться. Буксир доставил потерявший ход Nord tral, принадлежащий мурманской компании СПК "Беломорский рыбак РК", на ремонт в норвежский Киркенес. Экипаж не пострадал.
24 марта в Охотском море, западнее Камчатки, на борту рыболовецкого судна "Восток 2" произошел пожар, на борту находились 23 человека. Очаг был оперативно потушен, никто не пострадал, открытого пламени не было.
27 января на судне "Святитель Иннокентий", которое находилось на ремонте в Архангельске, в помещении сухого трюма произошел пожар. Возгорание было ликвидировано, площадь пожара составила 66 квадратных метров.
21 января в Охотском море недалеко от Магадана на рыболовецком траулере "Энигма Астралис" произошел пожар. Экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. 27 января стало известно, что контакт с траулером был потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов. 28 января стало известно, что траулер затонул.
10 января в Черном море в районе Стамбула танкер под российским флагом столкнулся с рыболовецким катером, который после столкновения затонул. На лодке находились шесть рыбаков, троих удалось спасти.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоСправки
 
 
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