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Беременная Лиза Арзамасова откровенно рассказала о своем состоянии
Беременная Лиза Арзамасова откровенно рассказала о своем состоянии - РИА Новости, 26.05.2021
Беременная Лиза Арзамасова откровенно рассказала о своем состоянии
Лиза Арзамасова откровенно рассказала поклонникам в Instagram о своем эмоциональном состоянии во время беременности. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T01:40
2021-05-26T01:40
2021-05-26T01:40
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Лиза Арзамасова откровенно рассказала поклонникам в Instagram о своем эмоциональном состоянии во время беременности.По словам актрисы, она словно вернулась в подростковый возраст. Правда, такие типичные для подростков состояния, как недовольство жизнью, депрессия и агрессия, ее не коснулись: Лиза тогда испытывала совсем другие эмоции.Во время беременности Лиза снова ощутила, как в ней "ежедневно увеличивается концентрация радости". Она призналась, что сейчас видит в людях только прекрасное, а еще ее стало очень легко рассмешить.При этом актриса понимает причину такого приподнятого настроения.Однако есть у нее и еще одно объяснение такому состоянию.О том, что у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха будет ребенок, стало известно в конце апреля. Для 26-летней актрисы будущий малыш станет первенцем. У ее 47-летнего супруга есть 17-летний сын, который родился в браке с Ириной Лобачевой.
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ирина лобачева, елизавета арзамасова, шоу-бизнес, илья авербух, знаменитости, звезды, беременность
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости.
Лиза Арзамасова откровенно рассказала
поклонникам в Instagram о своем эмоциональном состоянии во время беременности.
По словам актрисы, она словно вернулась в подростковый возраст. Правда, такие типичные для подростков состояния, как недовольство жизнью, депрессия и агрессия, ее не коснулись: Лиза тогда испытывала совсем другие эмоции.
"Я в то время периодически "задыхалась от восторга". Так меня распирало от радости жизни, что казалось, если концентрация радости увеличится хоть на миллиметр, — лопну", — вспоминает Арзамасова.
Во время беременности Лиза снова ощутила, как в ней "ежедневно увеличивается концентрация радости". Она призналась, что сейчас видит в людях только прекрасное, а еще ее стало очень легко рассмешить.
При этом актриса понимает причину такого приподнятого настроения.
"Остатки мозга" подсказывают, что это — гормоны, что в один момент душевное состояние может резко уйти в такой же огромный минус, так что нужно быть готовой и не пугаться", — пишет Лиза.
Однако есть у нее и еще одно объяснение такому состоянию.
"Наверное, в детстве родители так наполнили и зарядили меня радостью, что зарядка не заканчивается, а в некоторые особенные периоды — "усугубляется", — считает она.
О том, что у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха будет ребенок, стало
известно в конце апреля. Для 26-летней актрисы будущий малыш станет первенцем. У ее 47-летнего супруга есть 17-летний сын, который родился в браке с Ириной Лобачевой.