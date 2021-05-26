https://ria.ru/20210526/arzamasova-1733856288.html

Беременная Лиза Арзамасова откровенно рассказала о своем состоянии

Беременная Лиза Арзамасова откровенно рассказала о своем состоянии - РИА Новости, 26.05.2021

Беременная Лиза Арзамасова откровенно рассказала о своем состоянии

Лиза Арзамасова откровенно рассказала поклонникам в Instagram о своем эмоциональном состоянии во время беременности. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T01:40

2021-05-26T01:40

2021-05-26T01:40

шоубиз

ирина лобачева

елизавета арзамасова

шоу-бизнес

илья авербух

знаменитости

звезды

беременность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574124515_0:0:2146:1207_1920x0_80_0_0_b68d32bffce20bcad8d87d5f30542902.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Лиза Арзамасова откровенно рассказала поклонникам в Instagram о своем эмоциональном состоянии во время беременности.По словам актрисы, она словно вернулась в подростковый возраст. Правда, такие типичные для подростков состояния, как недовольство жизнью, депрессия и агрессия, ее не коснулись: Лиза тогда испытывала совсем другие эмоции.Во время беременности Лиза снова ощутила, как в ней "ежедневно увеличивается концентрация радости". Она призналась, что сейчас видит в людях только прекрасное, а еще ее стало очень легко рассмешить.При этом актриса понимает причину такого приподнятого настроения.Однако есть у нее и еще одно объяснение такому состоянию.О том, что у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха будет ребенок, стало известно в конце апреля. Для 26-летней актрисы будущий малыш станет первенцем. У ее 47-летнего супруга есть 17-летний сын, который родился в браке с Ириной Лобачевой.

https://ria.ru/20210514/arzamasova-1732151021.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина лобачева, елизавета арзамасова, шоу-бизнес, илья авербух, знаменитости, звезды, беременность