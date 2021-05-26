"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму
12:58 26.05.2021 (обновлено: 13:08 26.05.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наихудший момент с водоснабжением полуострова пройден и далее ситуация с водоснабжением будет только улучшаться.
Участники международного молодежного форума "Диалог культур: Россия – Балканы" в среду встретились с Аксеновым, один из студентов спросил главу Крыма о ситуации с водоснабжением.
"Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", - сказал Аксенов, отметив, что уже удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где вода отсутствует только ночью.
Самым сложным регионом в водоснабжении остается Алушта и близлежащие села, сказал он. Для решения вопроса сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногороского водохранилища на 8 миллионов кубометров, которое планируется наполнять водой из водопада Джур-Джур. Он также сказал студентам, что решение властей Украины о перекрытии воды по каналу в Крым является блокадой и экоцидом.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.