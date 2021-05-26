Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/aksenov-1733964196.html
"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму
"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму - РИА Новости, 26.05.2021
"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наихудший момент с водоснабжением полуострова пройден и далее ситуация с водоснабжением будет только улучшаться. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:58
2021-05-26T13:08
россия
алушта
сергей аксенов (политик)
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcc0fbf8c845c55357c5d0f6ef314d64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наихудший момент с водоснабжением полуострова пройден и далее ситуация с водоснабжением будет только улучшаться.Участники международного молодежного форума "Диалог культур: Россия – Балканы" в среду встретились с Аксеновым, один из студентов спросил главу Крыма о ситуации с водоснабжением."Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", - сказал Аксенов, отметив, что уже удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где вода отсутствует только ночью.Самым сложным регионом в водоснабжении остается Алушта и близлежащие села, сказал он. Для решения вопроса сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногороского водохранилища на 8 миллионов кубометров, которое планируется наполнять водой из водопада Джур-Джур. Он также сказал студентам, что решение властей Украины о перекрытии воды по каналу в Крым является блокадой и экоцидом.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210526/rostekh-1733936347.html
https://ria.ru/20210523/krym-1733509022.html
россия
алушта
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598604373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56db3df8e7044602c79798ea63a4f6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алушта, сергей аксенов (политик), симферополь, общество

"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму

12:58 26.05.2021 (обновлено: 13:08 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наихудший момент с водоснабжением полуострова пройден и далее ситуация с водоснабжением будет только улучшаться.
Участники международного молодежного форума "Диалог культур: Россия – Балканы" в среду встретились с Аксеновым, один из студентов спросил главу Крыма о ситуации с водоснабжением.
Кемпински Гранд Отель Геленджик в городе-курорте Геленджике - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
11:06
"Ростех" разработает "умную" систему для сетей водоснабжения Геленджика
"Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", - сказал Аксенов, отметив, что уже удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где вода отсутствует только ночью.
Самым сложным регионом в водоснабжении остается Алушта и близлежащие села, сказал он. Для решения вопроса сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногороского водохранилища на 8 миллионов кубометров, которое планируется наполнять водой из водопада Джур-Джур. Он также сказал студентам, что решение властей Украины о перекрытии воды по каналу в Крым является блокадой и экоцидом.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 09:46
В Крыму назвали условия Киева по подаче воды возмутительными
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
 
РоссияАлуштаСергей Аксенов (политик)СимферопольОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
23:23Красный Крест попросил у России "Спутник V"
23:22Астроном объяснил кровавый цвет Луны во время затмения
23:18В Самарской области возбудили дело после нападения стаи собак на женщину
22:59Экс-сотрудник Госдепа стал советником главы правления "Нафтогаза"
Лента новостейМолния