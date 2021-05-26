https://ria.ru/20210526/aksenov-1733964196.html

"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму

"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму - РИА Новости, 26.05.2021

"Хуже, чем сегодня, не будет". Аксенов оценил ситуацию с водой в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наихудший момент с водоснабжением полуострова пройден и далее ситуация с водоснабжением будет только улучшаться. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:58

2021-05-26T12:58

2021-05-26T13:08

россия

алушта

сергей аксенов (политик)

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наихудший момент с водоснабжением полуострова пройден и далее ситуация с водоснабжением будет только улучшаться.Участники международного молодежного форума "Диалог культур: Россия – Балканы" в среду встретились с Аксеновым, один из студентов спросил главу Крыма о ситуации с водоснабжением."Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны", - сказал Аксенов, отметив, что уже удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте, где вода отсутствует только ночью.Самым сложным регионом в водоснабжении остается Алушта и близлежащие села, сказал он. Для решения вопроса сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование Солнечногороского водохранилища на 8 миллионов кубометров, которое планируется наполнять водой из водопада Джур-Джур. Он также сказал студентам, что решение властей Украины о перекрытии воды по каналу в Крым является блокадой и экоцидом.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210526/rostekh-1733936347.html

https://ria.ru/20210523/krym-1733509022.html

россия

алушта

симферополь

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россия, алушта, сергей аксенов (политик), симферополь, общество