https://ria.ru/20210526/aeroporty-1734324061.html

Путин присвоил аэропортам в Кемерово и Новокузнецке имена космонавтов

Путин присвоил аэропортам в Кемерово и Новокузнецке имена космонавтов - РИА Новости, 26.05.2021

Путин присвоил аэропортам в Кемерово и Новокузнецке имена космонавтов

Президент России Владимир Путин присвоил международным аэропортам Кемерово и Новокузнецка имена летчика-космонавта Алексея Леонова и космонавта Бориса Волынова, РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T19:54

2021-05-26T19:54

2021-05-26T19:54

россия

борис волынов

алексей леонов

владимир путин

кемерово

новокузнецк

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил международным аэропортам Кемерово и Новокузнецка имена летчика-космонавта Алексея Леонова и космонавта Бориса Волынова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить имена лиц, имеющие особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: международном аэропорту Кемерово - имя А.А. Леонова; международному аэропорту Новокузнецк (Спиченково) - имя Б.В. Волынова", - говорится документе.Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.Борис Волынов - летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза.

https://ria.ru/20210523/kamchatka-1733543140.html

россия

кемерово

новокузнецк

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россия, борис волынов, алексей леонов, владимир путин, кемерово, новокузнецк, общество