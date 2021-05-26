https://ria.ru/20210526/aeroporty-1734324061.html
Путин присвоил аэропортам в Кемерово и Новокузнецке имена космонавтов
Путин присвоил аэропортам в Кемерово и Новокузнецке имена космонавтов - РИА Новости, 26.05.2021
Путин присвоил аэропортам в Кемерово и Новокузнецке имена космонавтов
Президент России Владимир Путин присвоил международным аэропортам Кемерово и Новокузнецка имена летчика-космонавта Алексея Леонова и космонавта Бориса Волынова, РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T19:54
2021-05-26T19:54
2021-05-26T19:54
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил международным аэропортам Кемерово и Новокузнецка имена летчика-космонавта Алексея Леонова и космонавта Бориса Волынова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить имена лиц, имеющие особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам: международном аэропорту Кемерово - имя А.А. Леонова; международному аэропорту Новокузнецк (Спиченково) - имя Б.В. Волынова", - говорится документе.Алексей Леонов (1934-2019 год) - советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос, дважды герой Советского Союза и генерал-майор авиации запаса.Борис Волынов - летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза.
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россия, борис волынов, алексей леонов, владимир путин, кемерово, новокузнецк, общество