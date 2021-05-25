https://ria.ru/20210525/zhirinovskiy-1733807223.html

Жириновский рассказал, как надо было задерживать Протасевича

Жириновский рассказал, как надо было задерживать Протасевича - РИА Новости, 25.05.2021

Жириновский рассказал, как надо было задерживать Протасевича

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если власти Белоруссии хотели задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, то для этого не... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:12

2021-05-25T13:12

2021-05-25T13:12

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

лдпр

евросоюз

владимир жириновский

минск

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если власти Белоруссии хотели задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, то для этого не следовало сажать целый самолет, а действовать другим способом - тихо и спокойно.Лидер ЛДПР отметил, что Протасевич – не разведчик, а "мальчишка, хулиган, и вы его не можете поймать, чтобы ничего этого не устраивать".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, лдпр, евросоюз, владимир жириновский, минск, белоруссия, вильнюс