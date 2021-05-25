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Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу

Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу - РИА Новости, 25.05.2021

Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу

Минздрав РФ ставит перед собой задачу компенсировать избыточный рост смертности, связанный с новым коронавирусом в 2020 году, особое внимание при этом следует... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T09:38

2021-05-25T09:38

2021-05-25T09:38

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минздрав РФ ставит перед собой задачу компенсировать избыточный рост смертности, связанный с новым коронавирусом в 2020 году, особое внимание при этом следует обратить на сердечно-сосудистые заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Нам предстоит важнейшая задача - компенсировать избыточный рост смертности, связанный с ковидом в 2020 году, и особое внимание обратить на сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения", - сказал Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что по предварительным данным в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)