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Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу
Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу - РИА Новости, 25.05.2021
Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу
Минздрав РФ ставит перед собой задачу компенсировать избыточный рост смертности, связанный с новым коронавирусом в 2020 году, особое внимание при этом следует... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T09:38
2021-05-25T09:38
2021-05-25T09:38
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минздрав РФ ставит перед собой задачу компенсировать избыточный рост смертности, связанный с новым коронавирусом в 2020 году, особое внимание при этом следует обратить на сердечно-сосудистые заболевания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Нам предстоит важнейшая задача - компенсировать избыточный рост смертности, связанный с ковидом в 2020 году, и особое внимание обратить на сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения", - сказал Мурашко на конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что по предварительным данным в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом.
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)