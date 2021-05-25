https://ria.ru/20210525/zalozhniki-1733840093.html

В Латвии предложили взять в заложники белорусскую хоккейную команду

В Латвии предложили взять в заложники белорусскую хоккейную команду - РИА Новости, 25.05.2021

В Латвии предложили взять в заложники белорусскую хоккейную команду

Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит "всех политзаключенных". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:49

2021-05-25T15:49

2021-05-25T19:14

рига

латвия

минск

белоруссия

спорт

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733840698_0:347:1600:1247_1920x0_80_0_0_d40906fdbabd5da64fe23d94744fe237.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит "всех политзаключенных". По его мнению, Белоруссия выказывает полное равнодушие к правам человека и международным отношениям. "Это абсолютная и жестокая демонстрация власти", — написал политик в Facebook.Бикше считает, что ЕС получил "удар по лицу", поэтому должен проявить больше смелости. А такие методы, как введение санкций и замена флагов, ничего не изменят, уверен он.Накануне в центре Риги среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Это спровоцировало дипломатический скандал: Минск предложил послу Латвии и всем дипломатам покинуть страну, Рига заявила, что в ответ вышлет все белорусское посольство.

https://ria.ru/20210524/protasevich-1733739182.html

https://ria.ru/20210525/samolet-1733826254.html

рига

латвия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рига, латвия, минск, белоруссия, спорт, в мире