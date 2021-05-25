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В Латвии предложили взять в заложники белорусскую хоккейную команду
В Латвии предложили взять в заложники белорусскую хоккейную команду - РИА Новости, 25.05.2021
В Латвии предложили взять в заложники белорусскую хоккейную команду
Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит "всех политзаключенных". РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:49
2021-05-25T15:49
2021-05-25T19:14
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока Минск не выпустит "всех политзаключенных". По его мнению, Белоруссия выказывает полное равнодушие к правам человека и международным отношениям. "Это абсолютная и жестокая демонстрация власти", — написал политик в Facebook.Бикше считает, что ЕС получил "удар по лицу", поэтому должен проявить больше смелости. А такие методы, как введение санкций и замена флагов, ничего не изменят, уверен он.Накануне в центре Риги среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Это спровоцировало дипломатический скандал: Минск предложил послу Латвии и всем дипломатам покинуть страну, Рига заявила, что в ответ вышлет все белорусское посольство.
https://ria.ru/20210524/protasevich-1733739182.html
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