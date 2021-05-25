Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/zaklyuchennye-1733779360.html
В России стало меньше заключенных
В России стало меньше заключенных - РИА Новости, 25.05.2021
В России стало меньше заключенных
Число осужденных, находящихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства, заявил председатель Верховного суда... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:58
2021-05-25T10:58
россия
вячеслав лебедев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_5d863c67aedcd94a86d1aa9cb6433904.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число осужденных, находящихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев."Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), по состоянию на 1 мая этого года, составила 478 тысяч 200", - сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей.По его словам, сокращение происходит "из-за гуманизации законодательства".Таким образом, за последние 1,5 года заключенных стало меньше на 9%: около года назад в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщалось, что в 2019-м в УИС содержалось 523,9 тысячи заключенных, а в 2018-м - 563,2 тысячи.
https://ria.ru/20210523/gulag-1733466440.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_163dbb57a447b86f64b19212e4cfcfcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вячеслав лебедев, общество

В России стало меньше заключенных

10:58 25.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число осужденных, находящихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
"Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), по состоянию на 1 мая этого года, составила 478 тысяч 200", - сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей.
По его словам, сокращение происходит "из-за гуманизации законодательства".
Таким образом, за последние 1,5 года заключенных стало меньше на 9%: около года назад в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщалось, что в 2019-м в УИС содержалось 523,9 тысячи заключенных, а в 2018-м - 563,2 тысячи.
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 08:00
Российские заключенные заработают на квартирах
 
РоссияВячеслав ЛебедевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния