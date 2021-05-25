https://ria.ru/20210525/zaklyuchennye-1733779360.html
В России стало меньше заключенных
В России стало меньше заключенных - РИА Новости, 25.05.2021
В России стало меньше заключенных
Число осужденных, находящихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства, заявил председатель Верховного суда... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:58
2021-05-25T10:58
2021-05-25T10:58
россия
вячеслав лебедев
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число осужденных, находящихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев."Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), по состоянию на 1 мая этого года, составила 478 тысяч 200", - сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей.По его словам, сокращение происходит "из-за гуманизации законодательства".Таким образом, за последние 1,5 года заключенных стало меньше на 9%: около года назад в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщалось, что в 2019-м в УИС содержалось 523,9 тысячи заключенных, а в 2018-м - 563,2 тысячи.
https://ria.ru/20210523/gulag-1733466440.html
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россия, вячеслав лебедев, общество
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Число осужденных, находящихся в российских колониях и СИЗО, продолжает сокращаться благодаря гуманизации законодательства, заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
.
"Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), по состоянию на 1 мая этого года, составила 478 тысяч 200", - сказал Лебедев на пленарном заседании Совета судей.
По его словам, сокращение происходит "из-за гуманизации законодательства".
Таким образом, за последние 1,5 года заключенных стало меньше на 9%: около года назад в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщалось, что в 2019-м в УИС содержалось 523,9 тысячи заключенных, а в 2018-м - 563,2 тысячи.