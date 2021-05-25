https://ria.ru/20210525/yuristy-1733887213.html

Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья

Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья - РИА Новости, 25.05.2021

Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья

Бесплатную юридическую помощь предоставляют жителям Московской области в рамках "Дней юстиции". Мероприятие проводит управление Минюста РФ по Подмосковью,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:36

2021-05-25T19:36

2021-05-25T19:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бесплатную юридическую помощь предоставляют жителям Московской области в рамках "Дней юстиции". Мероприятие проводит управление Минюста РФ по Подмосковью, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности региона.Отмечается, что в прошлом году "Дни юстиции" успешно провели в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Одинцовском городских округах и городском округе Бронницы. Эксперты проконсультировали тогда более 100 человек. Сейчас согласовывается организация этого мероприятия в Воскресенском округе и Ивантеевке.Обычно люди интересуются у юристов переоформлением документов на земельный участок, работой дошкольных учреждений и объектов культуры. Также местных жителей волнуют проблемы инвалидов и многодетных семей.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)