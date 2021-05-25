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Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья
Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья - РИА Новости, 25.05.2021
Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья
Бесплатную юридическую помощь предоставляют жителям Московской области в рамках "Дней юстиции". Мероприятие проводит управление Минюста РФ по Подмосковью,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:36
2021-05-25T19:36
2021-05-25T19:37
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бесплатную юридическую помощь предоставляют жителям Московской области в рамках "Дней юстиции". Мероприятие проводит управление Минюста РФ по Подмосковью, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности региона.Отмечается, что в прошлом году "Дни юстиции" успешно провели в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Одинцовском городских округах и городском округе Бронницы. Эксперты проконсультировали тогда более 100 человек. Сейчас согласовывается организация этого мероприятия в Воскресенском округе и Ивантеевке.Обычно люди интересуются у юристов переоформлением документов на земельный участок, работой дошкольных учреждений и объектов культуры. Также местных жителей волнуют проблемы инвалидов и многодетных семей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)