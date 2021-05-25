Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210525/yuristy-1733887213.html
Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья
Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья - РИА Новости, 25.05.2021
Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья
Бесплатную юридическую помощь предоставляют жителям Московской области в рамках "Дней юстиции". Мероприятие проводит управление Минюста РФ по Подмосковью,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:36
2021-05-25T19:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589726450_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_ec0031907e25a9123a1ee68f0945800f.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бесплатную юридическую помощь предоставляют жителям Московской области в рамках "Дней юстиции". Мероприятие проводит управление Минюста РФ по Подмосковью, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности региона.Отмечается, что в прошлом году "Дни юстиции" успешно провели в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Одинцовском городских округах и городском округе Бронницы. Эксперты проконсультировали тогда более 100 человек. Сейчас согласовывается организация этого мероприятия в Воскресенском округе и Ивантеевке.Обычно люди интересуются у юристов переоформлением документов на земельный участок, работой дошкольных учреждений и объектов культуры. Также местных жителей волнуют проблемы инвалидов и многодетных семей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589726450_31:0:1808:1333_1920x0_80_0_0_bf5ace578c371bfe73dfc27cbd20e9bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Юристы предоставят бесплатную помощь жителям Подмосковья

19:36 25.05.2021 (обновлено: 19:37 25.05.2021)
 
© Depositphotos / freedomtumzРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Depositphotos / freedomtumz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бесплатную юридическую помощь предоставляют жителям Московской области в рамках "Дней юстиции". Мероприятие проводит управление Минюста РФ по Подмосковью, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности региона.
Отмечается, что в прошлом году "Дни юстиции" успешно провели в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Одинцовском городских округах и городском округе Бронницы. Эксперты проконсультировали тогда более 100 человек. Сейчас согласовывается организация этого мероприятия в Воскресенском округе и Ивантеевке.
Обычно люди интересуются у юристов переоформлением документов на земельный участок, работой дошкольных учреждений и объектов культуры. Также местных жителей волнуют проблемы инвалидов и многодетных семей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне
02:24Названа опасность заработка на кешбэке
02:16Канада рекомендовала своим авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией
02:11Россиянам рассказали о токсичном предмете интерьера
02:00Названы болезни, на которые указывают синяки под глазами
01:58"Умирает на глазах": Пушков предрек роковой век для США
01:38Байден заявил о планах США ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair
01:31Назван способ восстановить удаленную переписку в VK
01:09Эксперты оценили уровень счастья российских предпринимателей
00:55На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,6
00:52РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов
00:49Байден заявил о непродуктивности введения новых санкций против "Северного потока — 2"
00:43Российские ученые научились выявлять осложнения у больных COVID-19
00:17В небе произойдут два редких астрономических события за один день
23:51Умер Уильям Шекспир, привившийся от COVID-19
23:46ЕР приостановила членство замглавы Владимирской области
23:38Латвия закрыла воздушное пространство для белорусских авиакомпаний
23:31Главы МИД стран Запада отказались считать выборы в Сирии свободными
23:19В Дагестане после ливня размыло дорогу республиканского значения
23:01В Крыму предложили Белоруссии наладить прямое авиасообщение
Лента новостейМолния